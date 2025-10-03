Kategórie
dnes 3. októbra 2025 o 17:51
Čas čítania 1:24
Sofia Angušová

B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia

B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia
Zdroj: Archív Matie
HUDBA HUDBA KRÁDEŽ
Slovenská drum-and-bassová DJ-ka, ktorá vystupuje pod menom B-Complex, zažila lúpež vo svojom štúdiu. Zlodeji jej ukradli DJ techniku vrátane mixážneho pultu, CDJ prehrávačov a slúchadiel.

Matia o krádeži informovala na svojom Facebooku. Podľa jej slov prišla do štúdia ráno o ôsmej a hneď si všimla rozbitý vchod. Zámky boli vypáčené a väčšina jej techniky zmizla. V jednej rýchlej akcii prišla o mix, štyri CDJ prehrávače, slúchadlá a streamingové vybavenie.

matia matia matia matia
Zobraziť galériu
(4)

Dnes ráno som prišla do svojho štúdia o 8:00, keď som zaparkovala auto, privítala ma obrovská diera v dverách vedľa môjho miesta a keď som vystúpila, zistila som, že zámky boli vypáčené a po vstupe do štúdia, že celé moje DJ vybavenie bolo preč, 4x CDJs, mix, slúchadlá, streamingové vybavenie, všetko, čo mohli odniesť v jednej rýchlej lúpeži,“ napísala do príspevku.

„Už nejaký čas sa prepadám dole a dno sa zdá byť stále hlbšie a nečakanejšie. Tieto domino kocky nie sú niečo, čo umelci zvyčajne zdieľajú s verejnosťou,“ priznala DJ-ka. Napriek tomu, že stratila takmer všetko, zostal jej aspoň počítač, ktorý je srdcom jej hudobnej produkcie.

V šoku zavolala políciu a čakala, kým všetko zdokumentujú. Dodala tiež, že takéto veci umelci často verejne neukazujú, pretože musia pôsobiť plní energie, šíriť nadšenie a prezentovať svoju hudbu.

Súvisiace témy
HUDBA KRÁDEŽ
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Archív Matie
