Slovenská drum-and-bassová DJ-ka, ktorá vystupuje pod menom B-Complex, zažila lúpež vo svojom štúdiu. Zlodeji jej ukradli DJ techniku vrátane mixážneho pultu, CDJ prehrávačov a slúchadiel.
Matia o krádeži informovala na svojom Facebooku. Podľa jej slov prišla do štúdia ráno o ôsmej a hneď si všimla rozbitý vchod. Zámky boli vypáčené a väčšina jej techniky zmizla. V jednej rýchlej akcii prišla o mix, štyri CDJ prehrávače, slúchadlá a streamingové vybavenie.
„Dnes ráno som prišla do svojho štúdia o 8:00, keď som zaparkovala auto, privítala ma obrovská diera v dverách vedľa môjho miesta a keď som vystúpila, zistila som, že zámky boli vypáčené a po vstupe do štúdia, že celé moje DJ vybavenie bolo preč, 4x CDJs, mix, slúchadlá, streamingové vybavenie, všetko, čo mohli odniesť v jednej rýchlej lúpeži,“ napísala do príspevku.
„Už nejaký čas sa prepadám dole a dno sa zdá byť stále hlbšie a nečakanejšie. Tieto domino kocky nie sú niečo, čo umelci zvyčajne zdieľajú s verejnosťou,“ priznala DJ-ka. Napriek tomu, že stratila takmer všetko, zostal jej aspoň počítač, ktorý je srdcom jej hudobnej produkcie.
V šoku zavolala políciu a čakala, kým všetko zdokumentujú. Dodala tiež, že takéto veci umelci často verejne neukazujú, pretože musia pôsobiť plní energie, šíriť nadšenie a prezentovať svoju hudbu.
Exkluzívne pre Refresher nám slovenská DJ-ka prezradila podrobnosti. „Už zďaleka bolo vidno, že vo dverách je vykopnutá diera. Niekto karbobrúskou odpílil zámky. DJ-ska technika bola preč. Môj prvý inštinkt bol však hľadať počítač, keďže tam mám všetku hudbu. Ten tu našťastie bol,“ opisuje Matia B-Complex.
„Zjavne tu boli bez svetla, lebo pováľali veci, ktoré nevideli, inak by im asi stálo za to ich ukradnúť. Štyri playere 900-ky, mix pult, streamovacia technika, Nikon foťák, Fujifilm foťák... čo vedeli, odniesli. Vyzerá to tak, že boli dvaja, máme ich aj na zázname, tak si držíme palce.“
Matia prezradila, že jej priatelia už založili zbierku na Discorde. „Pravdupovediac som šokovaná a cítim obrovskú pokoru nad tým, koľko ľudí mi chce pomôcť. Veľmi si to vážim. Po tejto skúsenosti sa budem snažiť použiť môj hlas a pomôcť ľuďom - zastávať sa menšín, ktoré nie je počuť. Bola by som rada, keby sa solidarita, ktorú aj ja teraz zažívam, objavila v životoch všetkých ľudí. Aby sme si pomáhali navzájom a žili v slušnej krajine,“ uviedla DJ-ka.