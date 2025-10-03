Americká raperka Ice Spice dnes večer prvýkrát vystúpila naživo na Twitchi.
Obľúbená a energetická raperka Ice Spice vstúpila do sveta živého streamovania cez svoj nový kanál s názvom twitch.tv/icespice. Jej prvý stream bol načasovaný tak, aby sa zhodoval s Paris Fashion Week, a spestrili ho aj špeciálne hosťky, s ktorými sa Ice Spice celý stream zabávala. Raperka si na streame aj zatwerkovala.
Na streame sa objavila aj olympijská gymnastka Suni Lee a mladá španielska raperka Bb Trickz, s ktorou je Ice Spice v súkromí dobrá priateľka.
Ice Spice, vlastným menom Isis Gaston, je americká raperka, ktorá sa preslávila predovšetkým svojím jedinečným štýlom, energickými skladbami a výraznou osobnosťou. Svoju kariéru na hudobnej scéne odštartovala v roku 2021 singlom „Munch (Feelin’ U)“ a odvtedy si získala množstvo fanúšikov po celom svete.