Kto je Ice Spice? Rapová princezná sa preslávila výzvou na Tiktoku. Za necelý rok ovládla scénu s vymysleným slovom

Vyznačuje sa až prekvapivo pokojným, ale zároveň ostrým prednesom, unikátnym vzhľadom s ryšavými vlasmi a prirodzeným afrom, príťažlivými krivkami, ktorými rada vrtí do divokých rytmov, a predovšetkým svojimi špecifickými drillovými melódiami.

Zoznám sa s Ice Spice, 23-ročnou raperkou pochádzajúcou z newyorského Bronxu, ktorá si za posledný polrok podmanila americkú rapovú scénu. Prezývajú ju aj rapová princezná, ktorá používa hudbu ako prostriedok na ukázanie svojej sebadôvery a sexuality, o čom prevažne rapuje.

Od jej prvého koncertu neuplynul ani rok, no aktuálne predbieha v hitparádach najväčšie rapové stálice. V skratke sme ti ju predstavili už v nedávnom zozname 10 amerických raperov a raperiek, ktorí budú v roku 2023 najviac hot. Ice Spice sa to však darí ešte rýchlejšie, ako sama očakávala.

Zdroj: Instagram/@icespice

Rapový talent zdedila po otcovi, takisto raperovi

Ice Spice, civilným menom Isis Gaston, sa narodila presne v prvý deň nového tisícročia – 1. januára 2000 – vo štvrti Fordham Road v newyorskej časti Bronx, ktorá je známa kriminalitou a veľkým počtom pouličných gangov. Jej otec je Afroameričan s nigérijským pôvodom, matka pochádza z Dominikánskej republiky. Narodila sa, keď mala jej matka len 17 rokov. Jej rodičia sa rozviedli o dva roky neskôr. Isis má piatich mladších nevlastných súrodencov.

Rapový talent zdedila práve po otcovi, ktorý je bývalý undergroundový raper. K hudbe inklinovala odmala a svoje prvé texty začala podľa Vogue písať už od svojich šiestich rokov. V mladom veku ju inšpirovala najmä raperka Lil' Kim. Svoje detstvo pre zaneprázdnenosť otca a matky trávila najmä so starými rodičmi. Po základnej škole v Bronxe ju poslali na katolícku strednú školu do mesta Yonkers.

Zdroj: Instagram/@icespice

Po skončení strednej školy nastúpila na State University of New York, kde sa venovala volejbalu. Nadanie v nej objavila producentka RiotUSA, s ktorou začala počas školy aktívne spolupracovať a vydržalo im to doteraz.

„Všetci moji priatelia v škole boli maliari, sochári, tanečníci, každý mal svoje vlastné remeslo. Celý čas som mala okolo seba veľa kreatívnych ľudí. Producenti na škole ma však nebrali vážne a nevideli vo mne potenciál tak ako Riot. Ak by som ich požiadala o beaty, nikdy by mi ich neposlali. Je to zábavné, pretože teraz sa mi ich snažia poslať sami. Už je však neskoro,“ smeje sa Ice Spice v rozhovore pre NME.

Zdroj: Getty Images/Aaron J. Thornton/WireImage

Drillová princezná sa preslávila výzvou na Tiktoku