10 amerických rapperů a rapperek, kteří budou v roce 2023 nejvíc hot

Otázku, kdo příští rok vystoupá za oceánem do rapových výšin, si pokládáme každý rok. A jak se také ukazuje, naše predikce opravdu vychází. Vezmeme-li ty opravdu povedené z minulého roku, sázky kupříkladu na 347aidana nebo BabyTrona byly vskutku trefou. Navíc nebýt ve vězení, věříme, že i Pooh Shiesty by nyní seděl se svou memphiskou flow na pomyslném vrcholu.

Ani letos si nenecháme ujít možnost predikovat, kteří rappeři dosáhnou nejvyšších met. I když, lépe řečeno, bychom spíš měli říct rapperky a rappeři. Speciálně na začátku roku 2023 se nám na obzoru objevuje spousta mladých amerických ženských jmen, až se tají dech. Že by konečně přišel čas na revoluci? Těžko říct, tak daleko nevidíme. Radši si je pojďme konkrétně shrnout.

Nejprve žánry

Když se prodíráme spletí nekonečného počtu rapových videoklipů, nahrávek a zpráv, odvodíme si, že letos by mohl být opravdu žánrem číslo jedna migrující drill. Přetransformovaná agresivita chicagského soundu, jež zmutovala na Britských ostrovech, by mohla z popředí vytlačit nyní ještě stále dominující trap.

Navíc další hudební vlivy (ukazujeme na hyperpop, hyperpunk, glitchcore a jiné alternace moderní hudby) by se na ně mohly vkusně „naroubovat“, aby vzniklo zase něco nového a originálního. Naše úvaha se každopádně ještě netýká desítky vybraných umělců, které si představíme níže.

GloRilla

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený GloRilla 🦍 (@glorillapimp)

Co se dá stihnout za 8 měsíců v hudebním průmyslu? Někdo si založí platformu, skrze kterou zvládne získat nějaký příjem, někdo na sebe zase upozorní ziskem několika tisíc sledujících na sociálních sítích. Další se třeba může dostat do povědomí známějších jmen v žánru i mezižánrově. No, a někdo zvládne získat nominaci na Grammy.

Třiadvacetiletá nashvillská rodačka Gloria Woods měla opravdu plodný loňský rok. Kdyby vydala pouze dva tracky, k úspěchu by to stačilo bohatě. Nejvíce na sebe upozornila právě trackem F.N.F. s videoklipem, se kterým byla nominována minulý rok jak na Grammy v kategorii Best Rap Performance, tak dvakrát v rámci hiphopových cen BET.

Můžeš hádat, jakého jmenovatele, vlastně prakticky stejného pro všechny, jimž se loni dařilo a měli virální release, její úspěch měl. Čínská sociální síť TikTok je prostě jedničkou a se svým organickým dosahem dnes neexistuje jiná síť, která by mohla být ke slávě více nápomocna. GloRilla své chvilky slávy využila dokonale a ještě před koncem roku se spojila s Cardi B a vydala videoklip Tomorrow 2. Tím si prakticky lusknutím prstu zajistila dalších 100 milionů zhlédnutí navrch.

Překvapivá je skutečnost, že rapperka s nízko položeným hlasem a hudbou, o níž mluví jako o „šílené a dominantní“ (v rozhovoru pro Billboard použila slovo crunk, což se k jejímu jižanskému stylu dokonale hodí), je teprve na úplném začátku. Doufejme tedy, že se nestane nic, co by jí narušilo její strmě stoupající křivku popularity.

Rob49

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený KRAZYMAN (@rob49up)

Yeah-yeah, rezonující alarm nezvyklé výslovnosti, oznamuje profil dalšího ze zajímavých nových jmen, jejichž první kroky můžeme vysledovat na jih USA. New Orleans má za sebou obrovskou historii, dalo vzniknout neobyčejnému zvuku a je rodištěm několika velkých rapstars. Jednou z těch aspirujících je i dle všeho Robert Thomas známý pod přezdívkou Rob49.

Je pravdou, že po hurikánu Katrina, který město srovnal se zemí, se musel Rob v mladém věku odstěhovat do Houstonu, odkud se začal hudebně projevovat. Tudíž vzhledem k tomu, že žádnou rapovou nahrávku nevydal až do roku 2020, jde vlastně o sound Houstonu. Na své rodiště každopádně nezapomíná.

Třiadvacetiletý Thomas byl dost vynalézavý na to, aby na sebe upozornil velmi brzo, pročež jeho čekání na slávu netrvalo dlouho – využil agresivního rapového výrazu s drillovým aroma, jež promíchal s jižanským trapem.

O ulici slýcháme v každém z jeho tracků, ať už se zajetou hvězdou, nebo hvězdou aspirující. Největší pozornost si získal Vulture Island V2 s Lil Babym a Yes, You Did s pronikavým jménem Real Bostona Richeyho, kterého také doporučujeme sledovat.

Člověk by proto čekal, že se u Roba taktéž setká s čistokrevným drillem, jelikož se k jeho životnímu stylu hodí. Avšak, jak on sám říká, „I make gettin' money music, not no drill music“.

Livin' by the stop sign, jak se říká, respektive samotné vyprávění o něm se mu však nedávno mohlo stát osudným. Minulý týden obletěla svět zpráva o střelbě v Miami na natáčení videoklipu Frenche Montany. Rapová legenda se tehdy snažila natočit videoklip na track Igloo, v němž jí hostoval DJ Drama a právě Rob49.

Jenže během natáčení došlo k roztržce dvou skupin lidí, z níž pramenila střelba. Celkově bylo postřeleno 10 lidí, z nichž 6 muselo být hospitalizováno. Rob49 měl být převezen do nemocnice v kritickém stavu, nyní by však neměl být v ohrožení života. Jak to vypadá, když si kluci hrají s klacky, mohli lidé na Twitteru vidět ve videu z místa po střelbě.

Rob49 shot in Miami at VIDEOSHOOT ft. French Montana .. French bodyguard in critical condition ‼️ pic.twitter.com/bTdEk0CIpm — YBC💰 (@HunchoNeno) January 6, 2023

Ice Spice

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Ice Spice (@icespicee)

Hvězdy jí přejí a momentum jí taktéž hraje do karet. Bronx se dočkal zřejmě další pokračovatelky kvalitní rapové reprezentace. Americká mediální scéna, která pokrývá rapový žánr, nešetří superlativy na třiadvacetiletou umělkyni s pseudonymem Ice Spice, které k větší posluchačské základně nepomohl nikdo jiný než kamarád TikTok. I ty jistě využíváš ke svým postům její breakout hit Munch (Feeling U).

Neústupné a takřka ledově klidné verše nové drillové star si získaly mnoho fanoušků. Popularitě Isis Gaston, jak zní její pravé jméno, jistě přidává i její unikátní vzhled se zrzavými kudrnatými vlasy s přirozeným afrem a trendově přitažlivou postavou, s níž se nebojí experimentovat do divokých rytmů a podbízivých textů vlastních tracků. Během posledního půlroku sbírá desítky milionů zhlédnutí, aniž by dořekla sloku.

A když se o ní začalo mluvit jako o one hit wonder, přidala druhý. Ve videoklipu, jenž svou energií nápadně připomíná dřívější virální trháky Tekashiho 6ix9ina, představila posluchačům dno moří, v němž by se i Spongebob nejspíš utopil. Vlna views, kterou píseň Bikini Bottom vyvolala, je věru zajímavá – za dva měsíce získala více než 8 milionů zhlédnutí.

Mnoho dalších informací o ní ale na povrch nevyplynulo. Není se čemu divit, na scéně je teprve malou chvíli. Její vlastní YouTube kanál má pouhých 180 tisíc sledujících, jelikož její hity vydal World Star a ze Spotify je zřejmé, že je živa zejména ze singlů (první velký track vydala teprve v roce 2021). Mimochodem, od jejího prvního vystoupení ještě neuběhl ani rok.

redveil

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený redveil (@redveil)

Upustíme páru a dáme si trochu pohodičku. Budeme totiž hovořit o melancholičtějším – a i přes poměrně nízký věk – zkušeném hudebníkovi, který má na svém kontě již tři desky. A přestože jeho styl úplně nekoresponduje s tím, co teď v Americe frčí, našel si širokou fanouškovskou základnu.

Teprve osmnáctiletý redveil má v sobě sentiment, který lze cítit skrze repráky, podobně jako u rapperů typu Denzel Curry, Joey Bada$$, Earl Sweatshirt, Tyler the Creator nebo případně i TDE.

Vsází totiž na samplované instrumentály doprovázené příjemnou, zejména basovou strukturou a měkkou perkusovou linkou. Co je možná ještě sympatičtější, je, že reprezentant PG County ve Washingtonu ve státě Maryland získal clout vlastními silami. Když s někým spolupracoval, byli to obvykle lidé širšímu spektru posluchačů neznámí, vyjma našich vybraných hot rapperů z minulého roku – Kennyho Masona a AG Clubu.

Pravdou však zůstává, že se 2 a půl miliony posluchačů na Spotify měsíčně člověk pozornosti velkých hráčů neujde. Proto je nyní jeho nejtrendovanějším trackem remix na song pg baby z loňského alba learn 2 swim, na němž se podílel již výše zmíněný Denzel Curry. Za první poslech nicméně stojí i starší tracky Weight nebo Campbell z roku 2020, nacházející se na albu Niagara. Třicet pět milionů poslechů jen na Spotify mluví za vše.

Zahraniční média uhranul hlavně tím, s jakou jistotou neohroženě proplouvá hudebním průmyslem a jak se mu daří, na co sáhne. Kde se to zastaví?

Doechii

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Swamp Princess 🐊 (@doechii)

Pod pojmem „soundcloud“ rapper nebo rapperka si obvykle představíme gangsta trap, dříve zmíněný hyperpop nebo, podíváme-li se ještě dále, energickou a agresivní rapovou hudbu. Jistě nám na mysl nevyvstane interpretka, jejíž mistrná fúze všech možných, ale ne agresivních žánrů tvoří úplně nové prostředí. Rap sice je jeho hlavní esencí, zde se však dokonale snoubí s R&B či funkem.

Doechii jí přesto opravdu je. Rodačka z Tampy zde začala vydávat svou hudbu již v roce 2015. Tři roky jí trvalo, než na sebe upozornila singlem Girls, a ještě další dva, než si troufla na projekt. Její EP s názvem Oh the Places You’ll Go dokázalo, jak versatilní je její vnímání muziky. Práce se slovy, podmanivý hlas, možnost zpěvu i rapu (a to ne jen tak ledajakého) přirozeně uchvátily i hudební společnosti.

Proto se Jaylah Hickmon stala nedlouho poté první ženskou rapperkou v opravdu vytříbené společnosti – Top Dawg Entertainment – a taktéž svěřenkyní Capitol Records. V jejích čtyřiadvaceti letech dopadla na její bedra tíha úspěšné historie interpretů, jako jsou Kendrick Lamar, ScHoolboy Q, Ab-Soul a další, jejichž odkaz nyní nese. Prozatím je nutno dodat, že se jí daří.

Zatím asi nejúspěšnější track, který se jí podařilo vytvořit, byla píseň Persuasive a její remix, na němž se objevila i božská SZA. Smooth sound v tempu s rapovějším kopákem rozhoupal hlavy desítkám milionů posluchačů prakticky podobně, jako její poslední projekt she / her / black bitch, na němž jí hostovala například znovu SZA nebo Rico Nasty.

Destroy Lonely

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílel uživatel @destroylonely

V Atlantě se mluví o novém kohoutovi na smetišti. Jde o umělce, který se nechal slyšet, že by chtěl vytvořit vlastní žánr. Podhoubí k tvorbě má zajímavé – v roce 2021 jej totiž do svého labelu podepsal Playboi Carti, což je rapový experimentátor na slovo vzatý. Jednadvacetiletý Destroy Lonely má nakročeno k životu plnému hudby a módy. Stačí, aby vydržel.

Jeho cesta k počáteční slávě naopak neobvyklá nebyla. Myslíme na dnešní dobu. Znovu pomohl TikTok, jenž dokázal mezi posluchače dostat jeho hit NOSTYLIST. Lonely se do té doby držel hlavně freestylu ve stínu svého otce vystupujícího pod pseudonymem Infamous 2-0, který byl, stejně jako později on, podepsán velkým labelem. Na konci devadesátých let si jej všiml Ludacris.

Nyní si však umělec s občanským jménem Bobby Sandimanie lll dláždí svou vlastní kariéru. Využívá k tomu dynamické trapové instrumentály, jimiž jej zásobuje producent Clayco. Jak sám řekl pro Rolling Stone, nebýt jej, není ani Destroy Lonely.

Každopádně i přes všechno přesvědčování o tom, že si tvoří vlastní svět, se nám zdá, že se v něm momentálně Atlanta nedá zapřít. Nejen kadencí, ale dokonce i hlasem se velmi podobá svým předchůdcům Young Thugovi, samotnému Cartimu nebo Migos. Rozumíme však i tomu, že vše potřebuje čas.

Ten bude nejspíš mnohem častěji trávit s dalším vycházejícím jménem, které Carti podepsal, Kenem Carsnem. Oba mladíci si již dokázali najít cestu k milionům posluchačů, proto není radno podceňovat jejich slova.

Murda B

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Murda B 😈 (@murdab64)

Pátráš-li však po někom opravdu zbrusu novém, můžeme ti nabídnout „the newest face on the drill scene“. Znovu New York, Bronx a znovu místní drill. Díky bohu za letošní nášup ženských rapperek, jelikož se to poslouchá skvěle. Mezi ně patří i Murda B (neplést si s Murda Beatz), zvláštní úkaz, jemuž nedělalo problém získat na svém úplně prvním tracku milion zhlédnutí za dva měsíce.

Zapomeň na sexy pózy, odhalené tělo a házení zadkem. Murda na toto – zrovna před kamerou – není. Její bars jsou přímo distribuovány jemně afektovaným agresivním tónem na dunivém kopáku a hlubokými 808's v doprovodu mužů s kapucemi, jimž nejde vidět do obličeje. Je gangsta. „Drill dělám proto, že jsem chtěla dokázat, že jsem lepší než ostatní,“ sdělila v rozhovoru pro No Jumper.

Když ale poodhalila své soukromí, sama přiznala, že ji drill baví, ale že se chystá zaplout do mainstreamu. Žánr, který dělá, neposlouchá, spíše ji baví interpretky jako Ariana Grande nebo Cardi B. Druhou zmíněnou nazvala svým vzorem. „Beru ji jako osobnost, jsme stejně praštěné,“ řekla tehdy Blacku Daveovi. Kdyby si ale měla vybrat, nejzajímavější osobností v drillu je pro ní Kay Flock.

Drill fáze prý zatím není ona. Proto se nelze divit tomu, že chce s drillem přestat prakticky ještě předtím, než pořádně začala. Cit k hudbě má jiný, v mládí údajně hrála na 17 hudebních nástrojů a zpívala v kostele. Jak se zdá ze sociálních sítí, čím dál více si chce zachovat tvář roztomilé zpěvačky. Jestli ke svému cíli dokráčí skrze tak agresivní rapový žánr, v jakém momentálně sbírá úspěchy, se necháme překvapit.

Monaleo

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený MONALEO 🥀 (@themonaleo)

Ženskou zaoceánskou rapovou revoluci vede v Texasu rapperka, která má opravdu říznou flow. Monaleo jistě není úplným nováčkem, jelikož se dostala do povědomí už v roce 2021 trackem Body Bag, opravdový zájem však vyvolal její virální hit v rytmu hiphopových devadesátek, We Not Humping s Flo Milli, který roztančil všechny na TikToku. Proto o ní mluvíme až nyní.

Zajímavostí u této mladé jednadvacetileté umělkyně z Houstonu je fakt, že původně studovala na pohřební ředitelku. Jenže poté, co si prošla tvrdým rozchodem, nahrála výše zmíněný Body Bag v patřičně morbidním stylu. Být její polovičkou, jsme trochu v rozpacích, jelikož naštvat si profesionála v oboru není jistě dobré.

Agresivním textem v jižanském rytmu se však z rozchodu, zdá se, dostala a dnes se sune k méně umrlčí formě hudebního vyjadřování. Spolupráce s Maxem Kreamem byla začátkem, poslední spolupráci má s aspirujícím NoCapem. Nejnovější videoklip Miss U Already je navíc jasným důkazem, že nemá daleko ani k jemným pianovkám a klasickému zpěvu.

A přestože za sebou zatím nemá žádný pořádný projekt, její singly zvládají poslechovost vytáhnout do výšin. Pro ty, kterým by to nestačilo, může pomoci avízo, že vydání debutového alba je nachystáno na tento rok.

Big Klit

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Bigklit (@2028bigklit)

Ne, žen v rapu prostě není málo a těch s unikátním soundem je ještě míň, ostatně jako u mužů. Ještě k tomu, když je prováděn se zvláštním zanícením. U Big Klit si nejsme úplně jistí, jestli bychom její vyjadřovací schopnosti, zvrácené vtipy a nenávist ke všemu okolo neměli zařadit již spíše do horrorcoru, její melancholická stránka nás totiž trochu nahlodává.

Ke komu její osobnost přirovnat? Možná kdyby byla Poppy několik let na tvrdých drogách, Doja Cat popustila uzdu svému pravému já nebo by Ashnikko lehce ubrala s estetikou a mainstreamovostí. Kdo jiný by si taky svůj debut projekt pojmenoval Klitorous nebo Klitorious B.I.G.

Dnes devětadvacetiletá senzace prolomila ledy nevědomosti v roce 2019, kdy se dala dohromady s producentem z Queensu jménem Full Tac a rozjela svůj rap punk naplno.

V její hudbě není nic tabu. Násilí, hnus, sexuální promiskuita, ale ani vyjádření vlastních negativních emocí, které ji sžírají. Stejně proměnlivé je to i s jejím žánrovým vkusem – jednou rapuje do tvrdého rapu, podruhé do baladové kytarovky. Její život byl, a nejspíš stále je, jedno velké putování z místa na místo Spojenými státy. Nikdy nezůstává, nikdy se nezastaví. Před nikým ani před ničím. Tomu odpovídá i její nepředvídatelná nahrávací a vydávací morálka.

Se svými sto tisíci posluchači měsíčně je však sama s největší pravděpodobností spokojená. I kdyby chtěla, nejspíš nikdy nemůže být nic jiného než underground. Dříve se podle naší rešerše snažila získat pozornost mainstreamového posluchačstva jako rapperka se jménem Indigo Vanity, to pro ni ale nefungovalo.

Doporučujeme ji však sledovat pro případ, že by v následujícím roce vyvedla něco velkého. Pokud to nebude v hudbě, určitě se jí to povede v osobním životě. Dle videí na TikToku totiž čeká potomka.

Brakence

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílel uživatel @brakence

Letošní výběr uzavřeme taktéž něčím speciálním. Vybrat jedno slovo, kterým bychom mohli označit hudbu jednadvacetiletého Randalla „Randyho“ Findella, rodáka z Columbusu v Ohiu, ukázali bychom na „alternative“. Identifikace je totiž čistě náhodná – v každé z jeho písní nalezneme mix alespoň tří žánrů, jež dávají dohromady unikátní prostředí.

V hudebním prostoru přesto převládá přesvědčení, že se jedná o hyperpopového autora. To by se ale jednalo o zbytečně prosté škatulkování. Ani jeho fanoušci, kteří jej přirozeně mají za jednoho z nejkreativnějších umělců moderní doby, by nesouhlasili. A my bychom jim museli dát za pravdu klasickou větou: „To slyší přece každý.“

Ve výrazném experimentu slyšíme pop, noise pop, hyperpop, četné prvky hip hopu, rapu, elektroniky, indie, punku, rocku, dubstepu a spoustu dalšího. V hlasu se nám míchá autotune jako u 100gecs se zajímavým osobitým falzetem, screamem a vibratem, jež nápadně připomíná Maria Judaha. Už se ti začíná točit hlava?

Tak počkej na popis hudby samotné. Jeho projekty jsou sonickou zábavou od první do poslední noty – vezměme si třeba poslední prosincové album hypochondriac, v němž rozdělil skoro hodinovou stopáž do pouhých třinácti tracků. Jeho poslech je horská dráha emocí jako v lunaparku, u níž na vás ze stran skáče nové překvapení jako ve strašidelném hradu. Prostě se nenudíš.

Oslovil tím miliony posluchačů, jejichž řady exponenciálně rostou. Kouzlu tohoto zvukového universa podlehl z prvních velkých amerických interpretů blackbear a my očekáváme, že se na něj brzy namotají další. Z jeho písní by byla zajímavá drinking game, při níž by se při každé žánrové změně muselo pít. Varujeme tě však před tím, jak by takový večer dopadl.