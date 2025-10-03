31-ročný turista prišiel o život, keď sa snažil zachytiť selfie na vrchole Nama v provincii S’-čchuan.
Mladý muž, známy len ako pán Hong, bol súčasťou turistickej skupiny, ktorá sa vydala na vysokohorskú túru, tá sa mu však stala osudnou.
Podľa dostupných informácií si Hong 25. septembra odviazal bezpečnostné lano, aby si na zasneženom vrchole spravil selfie. Hong však zakopol o svoje „mačky“ a skĺzol dole až 200 metrov, píše portál Mirror.
Muž spadol približne 200 metrov dolu, zatiaľ čo ostatní účastníci výpravy sledovali jeho pád bezmocne. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré zachytávajú moment pádu z 5 588 metrov vysokého vrcholu.
Záchranným tímom sa podarilo doraziť na miesto okamžite, no muža sa už nepodarilo zachrániť a skonštatovali srmť. Jeho telo bolo prevezené do blízkeho mesta Gongga Mountain Town.
Bratranec zosnulého uviedol, že išlo o Hongov prvý pokus o výstup na túto náročnú horu. Tragédia v čínskych horách upozorňuje na nebezpečenstvo riskantných fotografií pri extrémnom horolezectve.