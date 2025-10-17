Raper má randiť so svojou dlhoročnou stylistkou Katrinou Malotou, ktorá sa roky starala o jeho imidž.
Podľa najnovších informácií má Eminem randiť so svojou dlhoročnou stylistkou Katrinou Malotou. Katrina sa roky starala o jeho vlasy a celkový vzhľad pri videoklipoch či foteniach. S touto informáciou prišiel portál TMZ, no oficiálne stanovisko zatiaľ nepotvrdil ani Eminem, ani Katrina.
Eminem bol dvakrát ženatý a rozvedený s Kim Scott. Odvtedy sa jeho vzťahy vraj nikdy nevyvinuli tak, aby ich chcel zverejniť. Raper si svoje súkromie už dlhé roky prísne stráži a o osobnom živote hovorí len výnimočne.
Zdá sa však, že momentálne prežíva pokojné a šťastné obdobie. Okrem správy o novej – hoci zatiaľ nepotvrdenej – láske, sa len nedávno ozvala jeho nevlastná dcéra Aina Marie Scott, ktorá oznámila, že čaká dieťa. Eminem sa tak stane dvojnásobným starým otcom.
Okrem spolupráce s Eminemom má Katrina za sebou aj prácu so známymi menami ako Snoop Dogg, Robin Thicke či 50 Cent. Popri spolupráci s celebritami sa však živí ako kaderníčka v salóne v Michigane.