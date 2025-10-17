Kategórie
dnes 17. októbra 2025 o 11:14
Čas čítania 0:39
Hana Divišová

Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny

Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny
Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/WireImage
Raper má randiť so svojou dlhoročnou stylistkou Katrinou Malotou, ktorá sa roky starala o jeho imidž.

Podľa najnovších informácií má Eminem randiť so svojou dlhoročnou stylistkou Katrinou Malotou. Katrina sa roky starala o jeho vlasy a celkový vzhľad pri videoklipoch či foteniach. S touto informáciou prišiel portál TMZ, no oficiálne stanovisko zatiaľ nepotvrdil ani Eminem, ani Katrina.

Eminem bol dvakrát ženatý a rozvedený s Kim Scott. Odvtedy sa jeho vzťahy vraj nikdy nevyvinuli tak, aby ich chcel zverejniť. Raper si svoje súkromie už dlhé roky prísne stráži a o osobnom živote hovorí len výnimočne.

katrina malota
Zdroj: Katrina Malota

Zdá sa však, že momentálne prežíva pokojné a šťastné obdobie. Okrem správy o novej – hoci zatiaľ nepotvrdenej – láske, sa len nedávno ozvala jeho nevlastná dcéra Aina Marie Scott, ktorá oznámila, že čaká dieťa.  Eminem sa tak stane dvojnásobným starým otcom.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alaina Marie (@alainamariescott)

Okrem spolupráce s Eminemom má Katrina za sebou aj prácu so známymi menami ako Snoop Dogg, Robin Thicke či 50 Cent. Popri spolupráci s celebritami sa však živí ako kaderníčka v salóne v Michigane.

Anketa:
Myslíš si, že Eminem a Katrina tvoria pár? 
Jasné. 
Nemyslím si. 
Jasné. 
33 %
Nemyslím si. 
67 %
