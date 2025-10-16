Kategórie
dnes 16. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:19

Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)

Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
Zdroj: poskytnuto managementem Jiřího Procházky
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Hovorili sme s Jiřím Procházkom o jeho nedávnom víťazstve v Las Vegas, duševnom zdraví a rozširovaní biznisu.

Jiří Procházka má za sebou úspešný rok. Dokončil štúdium na vysokej škole, zúčastnil sa najväčšej prednášky v Česku pre viac než 7 000 ľudí na tému duševného zdravia a pridal ďalšie víťazstvá v UFC, ktoré mu otvorili cestu k tomu, aby znova bojoval o titul v poloťažkej váhe.

Strach je môj dôverný priateľ.

Jiří Procházka
Zdroj: poskytnuto managementem Jiřího Procházky

Refresher sa zúčastnil tlačovej konferencie, ktorú rodák z Hostěradic usporiadal presne v deň svojich 33. narodenín (v stredu 14. októbra) vo svojom BJP inštitúte v Brne. Na nej okrem iného opísal, aké náročné bolo pre neho posledné obdobie.

Mesiace tvrdej práce a dojemný moment

„Od posledného zápasu (v januári tohto roku, pozn. red.) s Jamahalom Hillom to boli pre mňa mesiace tvrdej prípravy. Pripravoval som sa už na titulový zápas, o ktorý som stál, avšak prišiel súper Khalil Rountree,“ opísal Procházka na začiatku tlačovej konferencie.

Zároveň poďakoval svojim hlavným trénerom Martinovi Karaivanovi a Jaroslavovi Hovězákovi, ale aj celému tímu, ktorý za ním stojí. „Keby som ich nemal okolo seba, tak by som sa nemohol venovať len boju a zdokonaľovaniu seba samého,“ uviedol. „A hlavne by som chcel tiež poďakovať sám sebe,“ dodal so smiechom.

„Bolo to obdobie plné skúšok. (...) Včera som bol za BJP Foundation navštíviť jedného chlapca v Ostrave (Tomáš, ktorý má agresívny nádor mozgu, pozn. red.) a je na tom dosť zle, čo mi znova ukázalo, že v živote sú boje, ktoré bez pomoci ostatných nezvládneme a musíme byť jeden druhému po boku,“ povedal Jiří. 

jiří procházka jiří procházka martin karaivanov Jiří Procházka s trénermi Jaroslavom Hovežákom a Martinom Karaivanovom po zisku titulu UFC. jiří procházka
Zobraziť galériu
(5)

Prívarok od babičky a radosť z nových hodiniek

Procházku v najbližších týždňoch čaká „odpočinok“, v rámci ktorého by sa chcel vybrať aj na Antarktídu. Sám ale priznáva, že nevie, či sa mu plán podarí uskutočniť. V dohľadnej dobe by totiž malo začať jednanie s UFC o jeho ďalšom zápase, o ktorom už má jasnú predstavu.

„Ďalší zápas chcem titulový. Verím, že titul doveziem späť do Českej republiky, nech už to bude proti Pereirovi, Ulbergovi alebo Ankalaeovi, je mi to jedno. V tejto chvíli som pripravený čeliť komukoľvek, pretože verím, že so svojím štýlom a dobrou prípravou dokážem priniesť titul do Česka a byť šampiónom,“ opísal pre Refresher.

Svoju nedávnu výhru oslávil tak, ako sa patrí – panákom s fanúšikmi, zemiakovým šalátom doma u mamy a rezňom od babičky. Za odmenu si k narodeninám nadelil aj nové hodinky Seiko, ktoré si už dlho prial. „Mám radosť, že môžem mať aj materiálny dôkaz toho zápasu,“ opísal.

Po tlačovej konferencii nám Procházka podrobne opísal pocity z posledného zápasu, prehovoril aj o dôležitosti pomáhať druhým, vzťahu k peniazom, o duševnom zdraví a strachu.

Čo ti prebiehalo hlavou pri nástupe do tretieho kola proti Khalilovi Rountreem? Na body viedol súper — mal si v tej chvíli obavy, že ho nestihneš ukončiť?

Celé posledné kolo. Povedal som si, že musím šliapnuť na plyn. Trochu ma vydesili tréneri, ktorí na mňa kričali a začali byť v strese. (smiech) Už nebol čas na žiadne hry a vymýšľanie stratégie, ako ho začať, čo si kde vytvoriť... Musel som ísť priamo k veci a robiť to, čo viem najlepšie – ísť skrz súpera.

Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.
Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. Zdroj: Sean M. Haffey/Getty Images

Hovoril si o brutálnej príprave na zápas a na internete kolovalo tvoje video, kde trénuješ so zalepenými ústami. Môžeš povedať viac o tejto metóde? Aké to má benefity?

Každý sa nad tým pozastaví, ale ľudia ma môžu takto vidieť aj v aute. Keď si človek prelepí ústa touto papierovou páskou, ktorá neprenáša žiadne chemikálie do tela, uvoľní žuvacie svaly a dýcha len nosom – čo je správny spôsob, ako by sa malo dýchať.

Dych je plnší, hlbší a dochádza k procesom, vďaka ktorým človek rehabilituje celý dýchací systém a aktivuje v sebe parasympatikus, čo je časť nervového systému zodpovedná za relaxáciu a upokojenie organizmu.

Rovnako ako sú techniky na aktiváciu sympatiku, tej bojovej schopnosti, tak sú techniky práve aj na parasympatikus. Môže to byť aj pred spaním, pri meditácii alebo upokojení počas zápasu. Sú to veci, ktoré keď si človek osvojí, má veľký kľúč pre to, ako ovládať svoje vlastné telo.

jiří procházka
Zdroj: poskytnuto managementem Jiřího Procházky

Okrem boja pomáhaš tiež chorým deťom alebo ľuďom v ťažkej životnej situácii prostredníctvom svojej BJP Foundation. Aké je to pre teba byť v pozícii, keď môžeš pomáhať druhým? 

Je to pre mňa už prirodzená vec. Nadáciu máme už dva až tri roky a je to niečo, čomu sa venujem prakticky na dennej báze. Som rád, že môžem dávať niečo späť. Keď človek dáva, bez akéhokoľvek očakávania niečoho späť, dostáva sa mu ešte viac – nech už je to dobro alebo čokoľvek iné.

Nadácia vyzbierala viac než 80 000 eur pre onkologický ústav, vyzbierali ste peniaze pre rodinu zosnulého boxera Bezvodu a pomohli ste aj ďalším ľuďom. Je za túto celú dobu nejaký ľudský príbeh, ktorý ťa zasiahol najviac?

Bolo to včera, keď som sa bol pozrieť v Ostrave za Tomášom (jedným z jeho veľkých prianí bolo stretnúť sa s Jiřím Procházkom, pozn. red.). Jeho príbeh je naozaj silný. Stretávam sa s príbehmi ľudí, ktorí inšpirujú aj mňa samého, keď vidím, že aj keď to majú ťažké, tak stále bojujú. 

Máš za sebou prednášku pre viac než 7 000 ľudí na tému duševného zdravia, kde si povedal, že najťažší boj človek nevedie so súperom, ale so sebou samým. V akých momentoch bojuješ ty sám so sebou najviac?

Každý deň. V tejto chvíli. Stále. Je to o tom udržať koncentráciu plne v sebe a nedávať ju do rúk niekoho iného. Nech si pod tým predstaví kto chce, čo chce, tak je to o tom byť vo svojej sile. V sebe samom, vo svojej sebadôvere, v každé svoje slovo, v každý svoj čin a pohyb – hlavne s radosťou a bez strachu.

Nezažívaš strach?

Samozrejme, že áno. Je to môj dôverný priateľ. Ale tým, že sa so strachom zoznámime naozaj dôverne, tak môžeme byť oveľa bližšie smrti, ale zároveň životu. Pretože smrť je život. Nechcem zachádzať príliš do filozofie, ale ten pojem „smrť“ ako taký neexistuje – je len prítomné „tu a teraz“.

jiří procházka
Zdroj: Getty Images/Yong Teck Lim

So ziskom úspechov v UFC rozširuješ aj svoj biznis. Dnes si predstavil svoju radu BJP suplementov, spúšťaš BJP.tv, máš na sebe svoj merch... Čo pre teba znamenajú peniaze? 

Je to energia, za ktorú sa dá tvoriť. A všetci máme slobodu si zvoliť, akým smerom tú energiu pošleme a čo vytvoríme. Treba sa vedieť aj odmeniť, napríklad aj vecne, aby človek ukázal, že sa má rád vo vnútri aj navonok – pretože náš vnútorný svet je spojený s tým vonkajším.

A máš už vymyslené, čím by si sa chcel odmeniť, ak prinesieš titul UFC späť do Česka?

Mám, ale o tom radšej zatiaľ nechcem hovoriť. Teraz ide v prvom rade o titul.

BOJOVÉ ŠPORTY ČESKO JIŘÍ PROCHÁZKA UFC
