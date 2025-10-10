Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube

Novú príchuť môžeš ochutnať aj na Majstrovstvách Slovenska v e-športoch 2025, kde sa značka stala Gold partnerom.
Pečené, nie smažené. Tenké, ale chrumkavé. A hlavne nadupané chuťou. Dupetky prichádzajú s novinkou Chilli & Lime, ktorá ti vystrelí chuťové poháriky do exotických výšin. Kombinácia pikantného čili a sviežej limetky je presne to, čo ti nakopne večer s kamošmi, gaming session alebo maratón obľúbeného seriálu.
Dupetky si už dávno získali meno ako snack, ktorý nerobí kompromisy. Žiadne mastné lupienky – tieto krekry sú pečené, ultra tenké a pripravené spraviť z obyčajného munchovania malý rituál. V ponuke nájdeš aj ďalšie chuťovky (od klasickej soli cez unikátny sezam, paradajky s bylinkami, až po horčicu s medom), no Chilli & Lime je chuťová bomba, ktorú si fakt musíš dať.
Gold partner e-športového sviatku
Novinku Dupetky odpália na tej najlepšej pôde – budú Gold partnerom Majstrovstiev Slovenska v e-športoch 2025, ktoré sa uskutočnia tento od 9. do 12. októbra v Agrokomplex Nitra. Na evente nebude chýbať ani ich vlastný stánok, kde sa môžeš zastaviť popri sledovaní turnajov.
• Mystery tasting
• Brandovany cornhole
• Jenga XXL
• Brandovana kocka
• All inclusive zážitky
Snack, ktorý ti sadne do ruky aj do hry
E-športy a Dupetky idú dokopy. Gaming je o zážitku, emóciách a rýchlych reflexoch – presne ako táto chuťovka. Chceš si dať niečo, čo ťa nebude brzdiť? Nadupaná kombinácia čili a limetky je ľahká, svieža a pripraví ťa na ďalšie kolo.
Takže či už si ideš pozrieť majstrovstvá live, alebo budeš fandiť z domu, Dupetky Chilli & Lime ti budú kryť chrbát. Sleduj, čo sa bude diať na evente a nezabudni ochutnať.