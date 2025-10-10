Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Dupetky.
dnes 10. októbra 2025 o 9:00
Čas čítania 1:03
Sponzorovaný obsah

Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube

ZAUJÍMAVOSTI HRY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Novú príchuť môžeš ochutnať aj na Majstrovstvách Slovenska v e-športoch 2025, kde sa značka stala Gold partnerom.

Pečené, nie smažené. Tenké, ale chrumkavé. A hlavne nadupané chuťou. Dupetky prichádzajú s novinkou Chilli & Lime, ktorá ti vystrelí chuťové poháriky do exotických výšin. Kombinácia pikantného čili a sviežej limetky je presne to, čo ti nakopne večer s kamošmi, gaming session alebo maratón obľúbeného seriálu.

Dupetky si už dávno získali meno ako snack, ktorý nerobí kompromisy. Žiadne mastné lupienky – tieto krekry sú pečené, ultra tenké a pripravené spraviť z obyčajného munchovania malý rituál. V ponuke nájdeš aj ďalšie chuťovky (od klasickej soli cez unikátny sezam, paradajky s bylinkami, až po horčicu s medom), no Chilli & Lime je chuťová bomba, ktorú si fakt musíš dať.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Dupetky Alka (@dupetky_czsk)

Gold partner e-športového sviatku

Novinku Dupetky odpália na tej najlepšej pôde – budú Gold partnerom Majstrovstiev Slovenska v e-športoch 2025, ktoré sa uskutočnia tento od 9. do 12. októbra v Agrokomplex Nitra. Na evente nebude chýbať ani ich vlastný stánok, kde sa môžeš zastaviť popri sledovaní turnajov. 

Na stánku zabiješ nudu, hlad a ešte nájdeš aj skvelé spoty na insta. Popri sledovaní turnaja si tiež užiješ niekoľko aktivít.

• Mystery tasting
• Brandovany cornhole
• Jenga XXL
• Brandovana kocka
• All inclusive zážitky 

Snack, ktorý ti sadne do ruky aj do hry

E-športy a Dupetky idú dokopy. Gaming je o zážitku, emóciách a rýchlych reflexoch – presne ako táto chuťovka. Chceš si dať niečo, čo ťa nebude brzdiť? Nadupaná kombinácia čili a limetky je ľahká, svieža a pripraví ťa na ďalšie kolo.

Takže či už si ideš pozrieť majstrovstvá live, alebo budeš fandiť z domu, Dupetky Chilli & Lime ti budú kryť chrbát. Sleduj, čo sa bude diať na evente a nezabudni ochutnať.

S predplatným si užívaš viac obsahu a menej reklám
S Refresher+ získaš prístup k obsahu bez zbytočných reklám.
Členstvo ti súčasne sprístupní exkluzívne články a videá, ktoré sú dostupné len pre našich predplatiteľov.
Chcem byť súčasťou klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HRY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: refresher
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
pred 3 dňami
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
pred 3 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
dnes o 07:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 3 dňami
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Lifestyle news
Koniec „vegánskych burgrov“: Europarlament podporil zákaz mäsových názvov pre rastlinné produkty pred 11 minútami
Louis Tomlison prehovoril o smrti Liama Paynea aj o budúcnosti One Direction. O tragédii sa mal dozvedieť od Nialla pred hodinou
Legendárny komik je späť. Rowan Atkinson nás rozosmeje počas Vianoc v novom sviatočnom filme pred hodinou
Kylie Jenner a Charli XCX uvidíme spolu vo filme. Spolu si zahrajú v novinke, ktorú inšpirovala brat speváčka pred 2 hodinami
Drake prehral súd. Sudkyňa zamietla jeho žalobu pre Kendrickovu skladbu „Not Like Us“ pred 3 hodinami
Svojich rodičov zabila sekerou: Nevyriešený prípad Lizzie Borden rozoberú v obľúbenej netflixovej sérii Monštrum včera o 19:41
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S včera o 18:22
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ včera o 17:23
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun včera o 15:41
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ včera o 14:52
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Správy počasie Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy)
Viac
Prezident Pellegrini chce zo Slovenska gigafabriku pre umelú inteligenciu. Prezradil svoje plány
pred 23 minútami
V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia
pred hodinou
Na Slovensku udrie extrémny vietor až 160 km/h. V týchto oblastiach hrozí nebezpečenstvo
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
Slovensko
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
pred 2 dňami
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
včera o 19:00
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce
pred 2 dňami
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov
pred 2 dňami
Viac z Móda Všetko
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
Oblečenie
6. 10. 2025 11:00
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
6. 10. 2025 11:00
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
včera o 10:00
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
3. 10. 2025 16:00
Viac z Gastro Všetko
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun
včera o 15:41
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: PTK v životnej forme, Ben Cristovao s collab albumom aj David Guetta a Teddy Swims
Hudba
pred 16 minútami
REFRESHNI SI PLAYLIST: PTK v životnej forme, Ben Cristovao s collab albumom aj David Guetta a Teddy Swims
pred 16 minútami
Nikdy v minulosti nevychádzalo toľko novej hudby ako v súčasnosti. Nájdi si svojich obľúbencov.
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
PR správa
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
pred 2 hodinami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
dnes o 07:00
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
včera o 19:00
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
refresher+
Odporúčané
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
dnes o 07:00
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S
včera o 18:22
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
pred 3 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
6. 10. 2025 10:53
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
pred 3 dňami
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia