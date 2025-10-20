Kategórie
dnes 20. októbra 2025 o 15:29
Čas čítania 1:00
Zdenka Hvolková TASR

V Prahe si na zdieľaných elektrokolobežkách už nezajazdíš. Mesto chce vyčistiť verejný priestor od chaosu

V Prahe si na zdieľaných elektrokolobežkách už nezajazdíš. Mesto chce vyčistiť verejný priestor od chaosu
Zdroj: Unsplash/Vlad B/volně k užití
Zdieľané elektrické kolobežky sa z ulíc Prahy čoskoro stratia. Od januára 2026 hlavné mesto zakáže ich prevádzkovanie, čím reaguje na dlhoročnú kritiku od miestnych obyvateľov aj mestských častí.

Nový systém regulácie takzvaných zdieľaných dopravných prostriedkov schválila v pondelok Rada hlavného mesta Prahy. Na sociálnej sieti X to potvrdil námestník primátora pre dopravu Zdeněk Hřib, podľa ktorého ide o krok k väčšiemu poriadku v uliciach:

Podľa ČT24 sa po novom dopravné prostriedky budú môcť parkovať len na vyhradených miestach, kde budú povolené bicykle a e-biky, nie však elektrické kolobežky. Mesto tým prakticky znemožní ich komerčné poskytovanie. Ak sa budú kolobežky objavovať mimo povolených zón, Technická správa komunikácií ich plánuje odstraňovať.

Zmena prichádza po opakovaných sťažnostiach miestnych, podľa ktorých boli kolobežky najmä v centre prekážkou na chodníkoch a turisti ich používali nebezpečne.

elektrokoloběžka
Zdroj: Lime
Jedným z dotknutých prevádzkovateľov je aj spoločnosť Lime, ktorá v Prahe pôsobí od roku 2019. Jej generálny riaditeľ pre Česko a Maďarsko Václav Petr pre TASR uviedol, že rozhodnutie mesta firmu neprekvapilo, no mrzí ich.

„Napriek tomu nás mrzí. Obzvlášť, keď vidíme, že v iných svetových metropolách, kde mesto s prevádzkovateľmi bikesharingu dokáže viesť konštruktívny dialóg, môžu kolobežky veľmi dobre fungovať a slúžiť občanom,“ reagoval Petr.

Lime však v Prahe nekončí úplne. Spoločnosť tu od roku 2021 ponúka aj zdieľané elektrické bicykle, ktoré podľa Petra predstavujú „inú koncepciu a odlišný spôsob využívania“. „Tento segment zdieľanej mikromobility sa nám dlhodobo osvedčuje aj v ďalších európskych mestách a plánujeme doň ďalej investovať aj v Prahe,“ dodal.

Anketa:
Uvítal by si podobný zákaz aj v Bratislave?
Áno, vadí mi to.
Nie, kolobežky sú super.
Je mi to jedno.
Áno, vadí mi to.
70 %
Nie, kolobežky sú super.
20 %
Je mi to jedno.
10 %
ELEKTROKOLOBEŽKY KOLOBEŽKY PRAHA
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
