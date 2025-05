Ako informovalo CNN, talianska polícia zažila v stredu večer nezvyčajné prenasledovanie. Na Via Veneto v Ríme, neďaleko amerického veľvyslanectva, si všimla nemeckého turistu, ktorý na prenajatej elektrickej kolobežke prevážal medzi nohami staroveký mramorový podstavec s hmotnosťou približne 30 kilogramov.

Muža, ktorý má 24 rokov, polícia zadržala krátko po tom, čo ho spozorovala, ako sa neprimeranou rýchlosťou rúti po historickej ulici. Podstavec, ktorý niesol, bol súčasťou starovekého rímskeho stĺpa a podľa vyjadrenia rímskeho archeologického úradu má značnú historickú hodnotu.

Turista polícii tvrdil, že artefakt si vzal ako „suvenír“, no nie je jasné, či ho od niekoho kúpil, alebo ho jednoducho zobral. Jeho meno zatiaľ úrady nezverejnili.

Rome police stopped a German tourist as he transported the marble base of a Roman column on an electric scooter in the city centre.https://t.co/NYNA1yqtQf