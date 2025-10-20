Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 4:02

Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia

Adriana Královičová
Adriana Královičová
Niektoré poznámky vraj ľudia nemyslia zle, no dokážu zabolieť. Monika a Mirka otvorene hovoria o reakciách okolia aj o tom, prečo by sme mali prestať riešiť, kto je vyšší o niekoľko centimetrov.

V spoločnosti sú bežnou témou vekové rozdiely vo vzťahoch, či už ide o staršie ženy s mladšími partnermi, alebo naopak. Téma, ktorá stále vyvoláva rozporuplné reakcie, je aj výškový rozdiel medzi partnermi, najmä v prípadoch, keď je žena vyššia než muž.

Na sociálnych sieťach či v diskusiách sa o tom vedú vášnivé debaty a najčastejšie sa ozývajú práve muži, ktorých táto téma osobne zasahuje.

„Pre mnohé ženy si proste na "no go" liste, pretože nie si dostatočne vysoký. Pár centimetrov je asi fajn, ale dá si podpätky a cíti sa čudne alebo sa pri tebe necíti dostatočne bezpečne,“ píše používateľ Redditu v diskusii o výške mužov.

Dve respondentky, Mirka a Monika, sa podelili o svoje skúsenosti so vzťahom, v ktorom je práve žena tou vyššou polovičkou. Obe sa zhodujú v tom, že hoci pre nich samotné výška nikdy nepredstavovala problém, spoločnosť to často vníma inak. Ich príbehy ukazujú, že láska sa na centimetre nepozerá, aj keď okolie niekedy áno.


výškový rozdiel vo vzťahu, vzťahy, láska výškový rozdiel vo vzťahu, vzťahy, láska výškový rozdiel vo vzťahu, vzťahy, láska výškový rozdiel vo vzťahu, vzťahy, láska
Zobraziť galériu
(4)

Monika nechápe negatívnym poznámkam

18-ročná Monika sa so svojím priateľom spoznala ešte na strednej škole. Najskôr boli spolužiaci a dlhé roky aj dobrí kamaráti, čo im umožnilo spoznať sa najmä po osobnostnej stránke. „Veľmi sme si sadli a rozumeli si,“ spomína. Keď sa ich priateľstvo časom prehĺbilo do vzťahu, výška podľa nej nikdy nepredstavovala prekážku. „Pamätám si, že keď sme sa kedysi rozprávali o ideálnych partneroch, spomenula som, že sa mi vysokí muži vždy páčili. No keď sa z nášho priateľstva stal vzťah, výška pre nás zrazu nehrala žiadnu rolu,“ hovorí.

VZŤAHY
