Katarína je od manžela o 12 rokov mladšia, Vivi má o 22 rokov staršieho priateľa. Je to v poriadku, alebo im to robí problémy?

Prečítaj si príbehy Sloveniek, ktoré žijú vo vzťahu s väčším vekovým rozdielom. Ako na ich vzťah reagovali rodinní príslušníci či kamaráti?

Slovenky nám opísali, aké je to mať vzťah so starším mužom. Katarína žije s manželom, ktorý je od nej o 12 rokov starší. Vivi má vo vzťahu 22-ročný rozdiel. Obidve sa zhodli na tom, že je to niekedy výzva, najmä čo sa týka pohľadu spoločnosti. Dôležité sú pre nich však rovnaké životné hodnoty a vek pre nich nehrá zásadnú rolu. Ako na ich vzťah reaguje rodina či bližšie okolie?

Väčší vekový rozdiel vo vzťahu už dávno nie je čímsi ojedinelým a už vôbec nie tabu, ako kedysi. Aj vo vodách svetového showbiznisu je viacero párov, medzi ktorými je odstup niekoľko desaťročí. Príkladom sú George Clooney a Amal Clooney, ktorí majú medzi sebou 17-ročný vekový rozdiel, alebo Marc Anthony a Nadia Ferreira s 20-ročným rozdielom. Rovnako aj jeden z najstabilnejších párov v šoubiznise, Rosie Huntington-Whiteley a Jason Statham, majú medzi sebou 20-ročný vekový rozdiel.



Vzťahová koučka Jana Rehulková pre Refresher vysvetľuje, že vzťahy, kde medzi partnermi existuje výrazný vekový rozdiel, bývajú často stredobodom pozornosti aj debát. Aj keď sa hovorí, že láska nepozná hranice, realita takýchto vzťahov prináša špecifické výzvy. Aké problémy najčastejšie riešia partneri s rozdielnym vekom a ako ich môžu prekonať? Prečítaj si príbehy Sloveniek aj vyjadrenia psychologičky.

„Každý vzťah je jedinečný a úspech nezávisí od veku, ale od vzájomného pochopenia, rešpektu a ochoty spoločne prekonávať prekážky. Ak si partneri dôverujú a zdieľajú podobné hodnoty, môžu vybudovať pevný a harmonický vzťah bez ohľadu na vekový rozdiel. Dôležité je zamerať sa na to, čo oboch spája, a byť pripravený na výzvy, ktoré prirodzene prichádzajú," hovorí Jana Rehulková.

Katka ako výhodu vidí rozdielne životné skúsenosti

Katarína je od svojho manžela o 12 rokov mladšia. „Samozrejme, je každý prekvapený, ak sa dozvie, že je medzi nami väčší vekový rozdiel. Rodina to berie, ak by aj niekto namietal, tak sa to ku mne nedostalo. Skôr ľudia v našom okolí občas nevedia zareagovať. Áno, teraz, keď už sme dospelí, je to iné a ľudia sa na to pozerajú z inej stránky, ako by to bolo dávno. Predsa len, keď si to tak človek vezme, ja som nastupovala na základnú školu a môj manžel riešil vysokú školu."

S jej (teraz) už manželom sa poznali v jednom bare počas vedomostného kvízu. Stretli sa tam niekoľkokrát. Prvýkrát ho pozdravila „Dobrý", pretože si myslela, že je o dosť starší ako ona, v tom čase mu tipovala viac ako 40 rokov. Ďalej sa vôbec nerozprávali. O ďalší týždeň prehodili pár viet a potom sa začali kontaktovať aj mimo tejto spoločnej aktivity.