Slovenky nám prezradili, aké je to mať vzťah s cudzincom: Turci žiarlia, Francúzi radi pomáhajú v domácnosti

Nikolin partner s filipínskymi koreňmi si vždy zo Slovenska prinesie makovník, ochutený tvaroh a cesnakový uzol. Zdá sa, že všetci cudzinci si zamilovali aj bryndzu.

Slovenky pre Refresher opísali, ako vyzerajú ich vzťahy s cudzincami. Je vzťah s Turkom rovnako dramatický, ako to poznáme z telenovely? Sú Francúzi veľkí romantici a jedia Gréci 24/7 fetu? Ktorej národnosti prekážajú výstrihy a mini sukne? Slovenky prezradili, aké je to žiť v domácnosti s Turkom, Filipíncom, Grékom či Francúzom.

Vzťah s cudzincom je dobrodružstvo plné nových zážitkov, ale aj nečakaných výziev. Od vtipných jazykových nedorozumení cez odlišné tradície až po rôzne zvyky v domácnosti. Ako ukazujú príbehy nižšie, život s cudzincom prináša množstvo prekvapení.

V tomto článku si prečítaš: Aký najväčší kultúrny šok zažili, keď začali spolu žiť

Ako cudzinci prejavujú lásku, city a romantické gestá

Aké vtipné príhody zažili spojené s jedlom

Ako vnímajú cudzinci slovenskú kultúru a čo ich na nej najviac prekvapilo

Francúz miluje slovenské svadby aj kyslú kapustu. Sladkým obedom nerozumie

„Najväčší šok nášho spoločného bývania na začiatku bola smradľavá chladnička plná syrov. To je naozaj znak života s Francúzom. Podľa väčšiny Francúzov sú najlepšie syry tie, ktoré najviac smrdia. Takže smradľavá chladnička je znakom prepychu a spokojného bruška,“ hovorí Kristína, ktorá tvorí pár s Francúzom Luisom. Louis miluje všetko, kde je syr, a ak ide o nejaký smradľavejší, tak ešte lepšie. Bryndzové halušky a bryndzové pirohy sú jeho srdcovka, no rovnako mu veľmi zachutili jedlá s kyslou kapustou. „Trošku si ale nebol istý, keď zistil, že tú kapustu robíme doma a treba po nej nohami stúpať, no napriek tomu ju ochutnal a zachutila mu.“

S Louisom sa spoznali v Bratislave. Ona si chcela ako lektorka francúzštiny pokecať a vylepšiť jazykové schopnosti a on chcel spoznať Bratislavu, keďže na Slovensko prišiel za prácou. Na dohodnuté stretko sa Kristíne veľmi nechcelo a takmer na neho zabudla, ale keďže sa dohodli, išla. Nakoniec spolu strávili polovicu dňa a odvtedy sa už neodlúčili.

Kristína vraví, že francúzski muži sú veľmi rešpektujúci k ženám. Podľa nej nie sú takí romantickí, ako o nich väčšinou rozprávame, a je to skôr klišé. Čo ju ale milo prekvapilo, bolo jeho angažovanie sa v domácich prácach.