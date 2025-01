Ako Slovákom fungujú vzťahy na diaľku? Po 9 mesiacoch bez seba sme mali sex až po mesiaci, museli sme randiť ako keby odznova

„Vzťah na diaľku nikdy nebol jednoduchý. Je ťažké, keď nemáte svojho partnera fyzicky pri sebe. Zdieľať radosti a úspechy len prostredníctvom správ či telefonátov je vyčerpávajúce, zvlášť s 11-hodinovým časovým posunom,“ priznáva Radka.

„Taký vzťah nikdy nemôže vydržať.“ ALEBO: „Dá sa to, ak sú vo vzťahu pevné základy.“

O vzťahoch na diaľku sa bijú tieto dva názory. Vytvorili sme anketu a opýtali sa Slovákov, či takéto vzťahy prežívajú. Fungujú im? Čo pre to robia? Ako často spolu komunikujú a kde pociťujú najväčšie obavy?

Anketa: Zažil si niekedy vzťah na diaľku? Áno. Nie. Áno. 72 % 156 Hlasov Nie. 28 % 62 Hlasov

Natália Muchová je vo vzťahu s kanadským priateľom už šesť rokov. Po deväťmesačnom odlúčení bolo ich stretnutie náročné. Trvalo niekoľko dní, kým sa opäť zladili. „Báli sme sa, že sa už nikdy nedostaneme na jednu vlnu, ale našťastie, s trpezlivosťou a veľa komunikácie sa to podarilo, vyžadovalo to aktívnu snahu oboch strán. Sex sme mali tuším až po mesiaci. Museli sme sa najskôr zase emočne aj fyzicky priblížiť. Znovu spolu ako keby randiť.“

Vzťahová koučka Janette Šimková hovorí, že takýto vzťah môže byť rovnako kvalitný ako ten bežný: „Keď si pár ošetrí to, čo robí vzťah zraniteľným kvôli tomu, že nemôžu byť fyzicky prítomní, dokážu spoločne fungovať aj na diaľku. Zvyčajne potrebujú viac energie, pozornosti a starostlivosti, lebo sú krehkejšie nielen kvôli vzdialenosti, ale predovšetkým kvôli prispôsobovaniu sa odlúčeniu.“

Zdroj: archív respondentky Natálie Muchovej

Spoznávali sme sa a v tom som musel odísť do USA

Adam a Sofia sa spoznali cez Instagram. Mladý profesionálny hokejista si pamätá každý deň od ich prvého stretnutia a označuje toto obdobie za najkrajšie v ich životoch. Ich vzťah však čelil výzve, keď Adam musel odísť do Ameriky za hokejom, kde hrá za New York Rangers. „Jasné, že obavy zo začiatku boli. Či to zvládneme a aké to bude. Prešli sme si to, dali sme to a funguje nám to krásne doteraz.“

Sofia a Adam sa stretávajú každé tri až štyri mesiace. Denne spolu telefonujú a ich vzťah stojí na pevnom základe dôvery, bez ktorej by podľa Adama nemohol fungovať. Dohodli si pravidelné intervaly stretnutí, no raz sa im podarilo vidieť sa až po piatich mesiacoch. Počas tohto obdobia si pravidelne volali cez FaceTime, čo robia doteraz.