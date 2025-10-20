Netflix prináša neuveriteľný dokument s názvom Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe, ktorý rozpráva skutočný príbeh o tom, ako sa celý ostrov pri Portugalsku dostal k tonám kokaínu a mnohí jeho obyvatelia sa stali závislými.
Dokument rozpráva skutočný príbeh, ktorý sa začal v júni 2001 na ostrove São Miguel, kde pašerák drog Antonino Quinci prevážal nelegálny tovar z Venezuely do Španielska. Počas búrky sa však jeho jachta poškodila a pokus o ukrytie drog skončil katastrofou. Vrecia plné čistého kokaínu sa dostali do mora a začali sa vyplavovať na brehy portugalskej dediny Rabo de Peixe.
Miestni, ktorí s drogami nikdy predtým neprišli do kontaktu, si spočiatku ani neuvedomili, o čo ide. Niektoré ženy vraj biely prášok používali na obaľovanie rýb, deti s ním kreslili čiary na ihriskách a kokaín sa rýchlo rozšíril po celej komunite.
Snímka zachytáva výpovede ľudí, ktorí v tom čase na ostrove žili, aj tých, čo sa nechtiac zaplietli do obchodu s drogami. Netflix ho opisuje ako „surreálny, no pravdivý príbeh“, ktorý ukazuje, ako ďaleko môžu zájsť následky jednej nešťastnej chyby.
Policajný inšpektor Jose Lopes si na situáciu spomína slovami: „Poháre s kokaínom sa predávali za 5 eur za kus. Bola to nočná mora. Niektoré deti, ktoré sa nikdy ani nedotkli cigarety, začali užívať kokaín.“
Za pár týždňov polícia zabavila takmer pol tony kokaínu v hodnote približne 50 miliónov dolárov, no škody boli už napáchané - závislosť a chaos zmenili životy mnohých obyvateľov.
Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe je dostupný na Netflixe od 17. októbra 2025.