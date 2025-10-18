Kategórie
dnes 18. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 7:24

Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia

Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
Zdroj: SundayWorld, Facebook/Crossgar Life
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Kevin mal zdeformované nohy, vydával zvuky podobné kotkodákaniu a trpel nedostatkom vitamínu D. Jeho matka za takéto týranie dostala len 9 mesiacov väzenia.

Pred približne 65 rokmi objavili pri dedine Crossgar v Severnom Írsku sedemročného chlapca, ktorý celé svoje detstvo prežil zatvorený v kuríne. Jeho matka ho tam údajne držala od narodenia, úplne izolovaného od sveta.

Volal sa Kevin Halfpenny a roky zanedbávania na ňom zanechali hlboké stopy. Bol fyzicky zdeformovaný, jeho nohy boli skrčené, akoby celý život len kľačal, nevedel hovoriť, vydával len zvláštne zvuky a prakticky nevedel, ako vyzerá bežný ľudský život.

Kevin Halfpenny.
Kevin Halfpenny. Zdroj: Facebook/Crossgar Life

Prípad z roku 1956 označila Britská spoločnosť na prevenciu krutosti voči deťom za jeden z najtragickejších, aké dovtedy riešili. Napriek tomu Kevinova matka dostala len deväť mesiacov väzenia.

Rozsah zanedbávania zarmútil celé Spojené kráľovstvo a dodnes ide o príbeh, na ktorý si obyvatelia v Crossgare spomínajú s ťažobou na srdci. Niektorí miestni si ešte aj po desaťročiach pamätajú deň, keď pred policajnou stanicou sledovali Margaret Halfpenny, ako ju privádzajú v putách.

Kto bol Kevin Halfpenny a aký viedol život? Čo bola v skutočnosti pravda a prečo vyrastal v kuríne?

Ak ťa fascinujú skutočné kriminálne prípady a chceš čítať viac podobných príbehov, ktoré odhaľujú temné stránky ľudskej reality, prihlás sa na Refresher+. Získaš prístup k exkluzívnym true crime článkom, archívnym prípadom aj rozhovorom, ktoré inde nenájdeš.

Kde je piate dieťa?

Kevin Malachy Christopher Halfpenny sa narodil v roku 1949, píše magazín Sunday World. Jeho rodina patrila k rímskokatolíckej komunite a bývala neďaleko mesta Annacloy vo Veľkej Británii. Malý domček s farmou, kde žili, bol v rukách Halfpennyovcov celé generácie.

Jeho matka Margaret sa v roku 1941 vydala za staršieho muža. Manželstvo však netrvalo večne a keď v roku 1947 zomrel, Margaret zostala na farme sama so štyrmi deťmi. Najmladšie bolo ešte v perinke, najstaršie malo len päť rokov.

Farma, ktorú po manželovi zdedila, sa pre ňu stala záťažou. Bez pomoci a bez peňazí ju musela prenajať, aby dokázala aspoň niečo zarobiť. Sama si údajne našla prácu v meste, no aj napriek tomu jej po zaplatení účtov a daní takmer nič nezostávalo.

Aj napriek chudobe vraj dokázala Margaret svojim deťom vytvoriť domov, kde nechýbala láska ani podpora. Deti chodili do školy a väčšina z nich si časom našla dobré zamestnanie, no jej piate dieťa, Kevin, z tohto obrazu šťastnej rodiny úplne vypadlo. Jeho detstvo vyzeralo úplne inak.

Kevin Halfpenny prišiel na svet ako nemanželské dieťa. Jeho matka Margaret už niekoľko rokov žila ako vdova po zosnulom manželovi. V tom čase ešte stále bývala v rodinnom dome spolu so svojimi staršími deťmi.

Zatvorila ho do drevenej búdy

Po pôrode si Margaret zobrala svojho novorodeného syna domov na farmu a vtedy akoby prestal existovať. 

DOMÁCE NÁSILIE
