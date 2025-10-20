Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti BILLA.
dnes 20. októbra 2025 o 15:38
Čas čítania 3:17
Sponzorovaný obsah

Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom

Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
Zdroj: SITA / BILLA
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kým bežné detské choroby či úrazy je možné ľahšie odhaliť a následne liečiť, problémy so zrakom sa vyvíjajú potichu a nenápadne. Preto je dôležité, aby rodičia mysleli na očnú prevenciu od útleho veku svojich detí.

Zrakové parametre meria u najmenších skríningový program Zdravé oči už v škôlke, ktorý za osem rokov odporučil vyhľadať očného lekára viac ako 21 000 deťom. Registrácia materských škôl do 9. ročníka programu sa začína práve dnes.

Tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť – aj to sú očné odchýlky, ktoré dokážu u detí od troch do šiestich rokov odhaliť vyškolení odborníci z programu Zdravé oči už v škôlke. Za týmto preventívnym projektom stoja Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom. Diagnostika zraku je u detí v predškolskom veku mimoriadne podstatná a odôvodnená, pretože ochorenie oka je ešte možné vyliečiť a zvrátiť.

Počas uplynulých ôsmich ročníkov už bolo skontrolovaných viac ako 151 000 detí v materských školách po celom Slovensku. Z tohto počtu bola u vyše 21 000 detí (približne 14 %) nájdená očná odchýlka s odporúčaním na komplexnejšiu návštevu očného lekára.

„Sme hrdí, že už deväť rokov môžeme byť súčasťou projektu, ktorý zlepšuje kvalitu života detí a ich rodín. Deťom pomáhame vidieť svet jasnejšie – a v niektorých prípadoch aj po prvýkrát ostro. Každý zachytený zrakový problém a jeho následná liečba znamená pre deti veľký posun, pretože môžu vyrastať bez zbytočných prekážok. Včasná diagnostika zrakových odchýlok pomáha škôlkarom lepšie sa sústrediť, učiť aj hrať, a zároveň prispieva k ich zdravému štartu do života,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.

SITA / BILLA
Zdroj: SITA / BILLA

Pohľad do veselého prístroja

Keďže očné merania prebiehajú priamo v materských školách, ktoré deti navštevujú, vyhnú sa tak zbytočnému strachu či stresu z vyšetrenia. Samotný priebeh skríningového merania je veľmi jednoduchý a bezbolestný. „Dieťa sa pozrie do špeciálneho smajlíka – prístroja zvaného autorefraktometer – a vyškolení odborníci ihneď vyhodnotia, či má škôlkar alebo škôlkarka zdravý zrak. Včasné odhalenie očných porúch v detskom veku je kľúčové, pretože umožňuje účinnú liečbu a znižuje riziko trvalých zrakových obmedzení v neskoršom živote,“ vyjadrila sa Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Všetky deti, ktoré sa zapoja do programu, dostanú potvrdenie o meraní pre rodičov. Tento certifikát obsahuje zistené zrakové parametre a prípadné odporúčanie pre rodičov  na ďalšie vyšetrenie na oftalmológii. „V uplynulom ročníku naše odborné pracovníčky vydali takéto odporúčanie takmer dvom tisíckam detí, čo predstavuje 9 % z celkového počtu odmeraných detí,“ uviedla Tatiana Winterová.   

Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme 6. októbra 2025 o 14:00

Registrácia do 9. ročníka programu Zdravé oči už v škôlke sa začína dnes, 20. októbra 2025. Príležitosť bezplatne sa prihlásiť majú všetky materské školy na Slovensku. „Kapacity sa nám každoročne zapĺňajú veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých dní. Škôlkam, ktoré by sa do nášho programu chceli zapojiť, preto odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr,“ dopĺňa Tatiana Winterová.

SITA / BILLA
Zdroj: SITA / BILLA

K ostrému zraku chutným jedlom

Program Zdravé oči už v škôlke je skvelým pomocníkom, ktorý spoľahlivo odhalí prípadné odchýlky, no starať sa o detský zrak môžu rodičia aj doma. „Strava má zásadný význam na vývoj zraku a funkciu sietnice. Vitamín A (mrkva, tekvica, vajcia, pečeň) podporuje tvorbu zrakového pigmentu rodopsínu a je dôležitý na videnie za šera. Luteín a zeaxantín (špenát, kel, brokolica, žĺtok) chránia makulu pred modrým svetlom a oxidatívnym stresom. Omega-3 mastné kyseliny (DHA, EPA) (losos, makrela, chia a ľanové semienka) podporujú vývoj sietnice a mozgu, znižujú riziko suchého oka. Vitamíny C a E, zinok, selén (ovocie, orechy, semená) posilňujú antioxidačnú ochranu očných tkanív a chránia bunky pred starnutím. Vitamíny skupiny B a železo (mäso, strukoviny, celozrnné produkty) podporujú správnu funkciu zrakového nervu,“ povedala MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, ktorá zároveň vysvetlila, prečo je tento preventívny program taký dôležitý: „Program Zdravé oči už v škôlke vznikol ako odpoveď na potrebu zachytiť zrakové chyby v období, keď sa zrak ešte vyvíja – do 6. až 7. roku života. Ak sa problém odhalí neskoro, mozog sa už nenaučí správne spracovávať zrakové podnety, čo vedie k trvalej tupozrakosti. Program prináša viacero benefitov – umožňuje včasnú diagnostiku a prevenciu závažných porúch zraku, zvyšuje povedomie rodičov a pedagógov o potrebe preventívnych vyšetrení, podporuje rovnosť šancí detí v učení, pohybe a koordinácii, ako aj prepája oftalmológov, pediatrov a škôlky
do spoločného preventívneho systému. Zdravý zrak je základom pre učenie, motorický vývoj, koncentráciu aj celkovú psychickú pohodu dieťaťa, preto je dôležité začať starostlivosť oň už v škôlke – vtedy, keď sa formuje schopnosť vidieť svet správne.“

SITA / BILLA
Zdroj: SITA / BILLA

Ukončený 8. ročník programu Zdravé oči už v škôlke v číslach:

  • V školskom roku 2024/2025 bolo v programe skontrolovaných 21 195 detí v 505 materských školách v 354 slovenských mestách a obciach.
  • Pre 1 957 detí bola odporučená návšteva očného lekára na komplexné vyšetrenie zraku, čo predstavuje 9 % z celkového počtu odmeraných detí v ročníku. 
  • Najčastejším problémom, ktorý merania odhalili, bol astigmatizmus (69,3 %) a hyperopia – krátkozrakosť (48,7 %). 
  • Veľký záujem o registráciu do programu: 
    Už v deň, keď sa spustilo prihlasovanie do 8. ročníka, bola registrácia naplnená v Trenčianskom kraji, o deň nato tiež v Bratislavskom kraji. Prihlasovanie v poslednom voľnom regióne, Banskobystrickom kraji, bolo zastavené sedem dní po spustení registrácie, čím sa zároveň naplnili aj celoslovenské kapacity programu.
Materské školy sa môžu do 9. ročníka projektu Zdravé oči už v škôlke registrovať od pondelka 20. 10. 2025 na tejto adrese: https://zdraveocivskolke.sk/materske-skoly/
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DETI
Odporúčame
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
dnes o 17:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Storky
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Lifestyle news
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov pred 3 hodinami
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča dnes o 18:50
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov dnes o 17:56
French Montana čelí žalobe za milión dolárov. Obvinili ho z krádeže luxusných hodiniek dnes o 17:04
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí dnes o 16:17
V Prahe si na zdieľaných elektrokolobežkách už nezajazdíš. Mesto chce vyčistiť verejný priestor od chaosu dnes o 15:29
Yzomandias oznámil pauzu. Zažil vraj najhoršiu umeleckú aj životnú depresiu, vrátiť sa chce ešte lepší dnes o 14:04
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky dnes o 12:49
Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku dnes o 12:04
VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach dnes o 11:16
Spravodajstvo
Donald Trump Polícia SR Počasie Požiar
Viac
Nová stratégia SIS: Tajná služba chce prilákať mladých ľudí. Predstavila svoje plány
pred 3 hodinami
Ministerstvo spúšťa program pre jednorodičov: Ponúka mesačný príspevok do 200 eur a odbornú podporu
pred 3 hodinami
Muž v Kežmarku sa vyhrážal lekárovi zabitím. Polícia ho rýchlo zadržala a obvinila
dnes o 18:44

Viac z Zdravie

Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
3. 10. 2025 18:36
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
pred 3 dňami
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
dnes o 17:00
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
13. 10. 2025 10:33
Viac z Kultúra Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
včera o 15:33
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
dnes o 18:50
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov
dnes o 17:56
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
15. 10. 2025 13:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model
Móda
dnes o 17:00
Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model
dnes o 17:00
Poškodený vzhľad, ošúchané okraje či zámerne opotrebovaný dizajn sú v súčasnosti symbolom štýlu a sebavedomia.
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
dnes o 17:00
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
PR správa
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
dnes o 15:38
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast
PR správa
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast
dnes o 15:15
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
včera o 15:33
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
pred 3 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Domov
Zdieľať
Diskusia