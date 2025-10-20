Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom

Kým bežné detské choroby či úrazy je možné ľahšie odhaliť a následne liečiť, problémy so zrakom sa vyvíjajú potichu a nenápadne. Preto je dôležité, aby rodičia mysleli na očnú prevenciu od útleho veku svojich detí.
Zrakové parametre meria u najmenších skríningový program Zdravé oči už v škôlke, ktorý za osem rokov odporučil vyhľadať očného lekára viac ako 21 000 deťom. Registrácia materských škôl do 9. ročníka programu sa začína práve dnes.
Tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť – aj to sú očné odchýlky, ktoré dokážu u detí od troch do šiestich rokov odhaliť vyškolení odborníci z programu Zdravé oči už v škôlke. Za týmto preventívnym projektom stoja Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom. Diagnostika zraku je u detí v predškolskom veku mimoriadne podstatná a odôvodnená, pretože ochorenie oka je ešte možné vyliečiť a zvrátiť.
Počas uplynulých ôsmich ročníkov už bolo skontrolovaných viac ako 151 000 detí v materských školách po celom Slovensku. Z tohto počtu bola u vyše 21 000 detí (približne 14 %) nájdená očná odchýlka s odporúčaním na komplexnejšiu návštevu očného lekára.
„Sme hrdí, že už deväť rokov môžeme byť súčasťou projektu, ktorý zlepšuje kvalitu života detí a ich rodín. Deťom pomáhame vidieť svet jasnejšie – a v niektorých prípadoch aj po prvýkrát ostro. Každý zachytený zrakový problém a jeho následná liečba znamená pre deti veľký posun, pretože môžu vyrastať bez zbytočných prekážok. Včasná diagnostika zrakových odchýlok pomáha škôlkarom lepšie sa sústrediť, učiť aj hrať, a zároveň prispieva k ich zdravému štartu do života,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Pohľad do veselého prístroja
Keďže očné merania prebiehajú priamo v materských školách, ktoré deti navštevujú, vyhnú sa tak zbytočnému strachu či stresu z vyšetrenia. Samotný priebeh skríningového merania je veľmi jednoduchý a bezbolestný. „Dieťa sa pozrie do špeciálneho smajlíka – prístroja zvaného autorefraktometer – a vyškolení odborníci ihneď vyhodnotia, či má škôlkar alebo škôlkarka zdravý zrak. Včasné odhalenie očných porúch v detskom veku je kľúčové, pretože umožňuje účinnú liečbu a znižuje riziko trvalých zrakových obmedzení v neskoršom živote,“ vyjadrila sa Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Všetky deti, ktoré sa zapoja do programu, dostanú potvrdenie o meraní pre rodičov. Tento certifikát obsahuje zistené zrakové parametre a prípadné odporúčanie pre rodičov na ďalšie vyšetrenie na oftalmológii. „V uplynulom ročníku naše odborné pracovníčky vydali takéto odporúčanie takmer dvom tisíckam detí, čo predstavuje 9 % z celkového počtu odmeraných detí,“ uviedla Tatiana Winterová.
Registrácia do 9. ročníka programu Zdravé oči už v škôlke sa začína dnes, 20. októbra 2025. Príležitosť bezplatne sa prihlásiť majú všetky materské školy na Slovensku. „Kapacity sa nám každoročne zapĺňajú veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých dní. Škôlkam, ktoré by sa do nášho programu chceli zapojiť, preto odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr,“ dopĺňa Tatiana Winterová.
K ostrému zraku chutným jedlom
Program Zdravé oči už v škôlke je skvelým pomocníkom, ktorý spoľahlivo odhalí prípadné odchýlky, no starať sa o detský zrak môžu rodičia aj doma. „Strava má zásadný význam na vývoj zraku a funkciu sietnice. Vitamín A (mrkva, tekvica, vajcia, pečeň) podporuje tvorbu zrakového pigmentu rodopsínu a je dôležitý na videnie za šera. Luteín a zeaxantín (špenát, kel, brokolica, žĺtok) chránia makulu pred modrým svetlom a oxidatívnym stresom. Omega-3 mastné kyseliny (DHA, EPA) (losos, makrela, chia a ľanové semienka) podporujú vývoj sietnice a mozgu, znižujú riziko suchého oka. Vitamíny C a E, zinok, selén (ovocie, orechy, semená) posilňujú antioxidačnú ochranu očných tkanív a chránia bunky pred starnutím. Vitamíny skupiny B a železo (mäso, strukoviny, celozrnné produkty) podporujú správnu funkciu zrakového nervu,“ povedala MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, ktorá zároveň vysvetlila, prečo je tento preventívny program taký dôležitý: „Program Zdravé oči už v škôlke vznikol ako odpoveď na potrebu zachytiť zrakové chyby v období, keď sa zrak ešte vyvíja – do 6. až 7. roku života. Ak sa problém odhalí neskoro, mozog sa už nenaučí správne spracovávať zrakové podnety, čo vedie k trvalej tupozrakosti. Program prináša viacero benefitov – umožňuje včasnú diagnostiku a prevenciu závažných porúch zraku, zvyšuje povedomie rodičov a pedagógov o potrebe preventívnych vyšetrení, podporuje rovnosť šancí detí v učení, pohybe a koordinácii, ako aj prepája oftalmológov, pediatrov a škôlky
do spoločného preventívneho systému. Zdravý zrak je základom pre učenie, motorický vývoj, koncentráciu aj celkovú psychickú pohodu dieťaťa, preto je dôležité začať starostlivosť oň už v škôlke – vtedy, keď sa formuje schopnosť vidieť svet správne.“
Ukončený 8. ročník programu Zdravé oči už v škôlke v číslach:
- V školskom roku 2024/2025 bolo v programe skontrolovaných 21 195 detí v 505 materských školách v 354 slovenských mestách a obciach.
- Pre 1 957 detí bola odporučená návšteva očného lekára na komplexné vyšetrenie zraku, čo predstavuje 9 % z celkového počtu odmeraných detí v ročníku.
- Najčastejším problémom, ktorý merania odhalili, bol astigmatizmus (69,3 %) a hyperopia – krátkozrakosť (48,7 %).
- Veľký záujem o registráciu do programu:
Už v deň, keď sa spustilo prihlasovanie do 8. ročníka, bola registrácia naplnená v Trenčianskom kraji, o deň nato tiež v Bratislavskom kraji. Prihlasovanie v poslednom voľnom regióne, Banskobystrickom kraji, bolo zastavené sedem dní po spustení registrácie, čím sa zároveň naplnili aj celoslovenské kapacity programu.