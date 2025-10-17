Len málokto by veril, že muž, ktorý práve oslávil sto rokov, stále trávi väčšinu dní v posilňovni.
Andrew Bostinto, bývalý Mr. America, vojnový veterán a zakladateľ National Gym Association, dokazuje, že vek nemusí byť prekážkou, ak človek nestratí vášeň, disciplínu a správne nastavenie mysle.
„Nikdy som sa necítil starý a to je to, čo ma drží pri živote,“ priznal Bostinto v rozhovore pre Daily Mail. „Ak o sebe začnete hovoriť, že ste starý, vzdávate sa života. A keď sa vzdáte, začnete upadať,“ hovorí.
Od chlapca z New Yorku po Mr. America
Bostinto začal cvičiť s činkami a skúšať gymnastiku už ako dvanásťročný. V sedemnástich rokoch sa objavil v magazíne Strength and Muscle, no krátko nato odišiel do armády, kde strávil takmer tri desaťročia.
Po návrate z vojny sa naplno venoval kulturistike a v roku 1977 získal titul Senior Mr. America v newyorskej Madison Square Garden. O dva roky neskôr spoluzaložil National Gym Association (NGA) - organizáciu, ktorá dodnes podporuje prirodzené, zdravé cvičenie bez dopingu.
Cvičí šesť dní v týždni
Aj dnes, keď má sto rokov, trávi v posilňovni päť až šesť dní týždenne. Jeho tréningový plán zahŕňa klasické cviky ako zhyby, kliky, brušáky, výpady a cvičenia s vlastnou váhou.
„Už nepotrebujem dvíhať ťažké váhy ako kedysi,“ priznáva. „Teraz sa sústredím na formu, rovnováhu a silu.“
Počas života čelil viacerým zdravotným problémom - má titánové koleno, kardiostimulátor a prekonal mini-mŕtvicu. No napriek tomu sa v máji tohto roku postavil na pódium súťaže NGA Gator Classic na Floride, kde získal ocenenie šampióna v kategórii Masters 100.
Tajomstvo jeho vitality
Hoci je známy svojou fyzickou kondíciou, Bostinto zdôrazňuje, že najdôležitejší je postoj. „Telo sa opotrebuje, ale myseľ môže zostať mladá,“ hovorí. „Nikdy som necvičil pre ostatných - robil som to pre seba, aby som videl, čo dokážem.“
Jeho životný štýl je jednoduchý, ale dôsledný. Nepije alkohol, nefajčí a nikdy neužíval steroidy. Stále si potrpí na vyváženú stravu s vysokým obsahom bielkovín (vajcia, jogurty, špagety s mäsovými guľkami) a denne vypije viac ako pätnásť pohárov vody. Ako sám priznáva, najdôležitejšími aspektami jeho života boli vždy disciplína a vďačnosť.
Inšpirácia pre všetky generácie
Bostinto sa netají tým, že pochádza z chudobných pomerov. „Moja mama nikdy nemala ani cent vo vrecku,“ spomína. „Nikdy som nedostal darček na Vianoce ani na narodeniny. Ale práve to ma naučilo pracovať, veriť si a nevzdať sa.“
Svoju životnú partnerku Francine, ktorá je tiež kulturistka, spoznal v 90. rokoch a dodnes spolu trénujú. „Pomáha mi držať sa pri zemi a zároveň ma motivuje,“ hovorí s úsmevom.
„Budem cvičiť, kým dýcham“
Aj po storočí života má jasný cieľ - pokračovať v tom, čo miluje. „Keď viete, čo chcete dosiahnuť, a ste tomu oddaní, vek nehrá rolu,“ tvrdí. „Disciplína a vášeň vás udržia nažive. A ja budem cvičiť, kým budem dýchať.“
Andrew Bostinto je dôkazom, že starnutie nie je koniec, iba ďalšia kapitola. Kapitola, v ktorej aj storočný muž môže stáť na pódiu s úsmevom, pevnými svalmi a posolstvom, ktoré znie jasne:
„Telo môže zoslabnúť, ale sila mysle vás udrží mladých navždy.“