VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie

Monika Chochlíková zverejnila odkaz na charitu na Instagrame.
Slovenská profesionálna zápasníčka Monika Chochlíková sa na Instagrame vyjadrila k tomu, ako vníma charitatívne aktivity verejne známych osôb. Podľa nej nie je potrebné sa vyzliekať alebo naháňať pozornosť, aby človek mohol pomáhať. Na vážení pred sobotňajším zápasom napodobnila Bianku Rumanovú, ktorá sa pred niekoľkými týždňami vyzliekla na televíznej párty a zdôvodnila to pomocou charite.
„Charitu robíš ❤️, nie holými 🍒.... Ak chceš darovať peniaze, nemusíš sa vyzliekať ani naháňať fame. Pomáhať sa dá aj pokľudne a sofistikovane,“ napísala.
Zároveň dodala, že fanúšikovia od známych osobností očakávajú skôr pozitívny príklad. Vo svojom príspevku pripojila aj odkaz na Trenčiansky útulok, ktorý vyzvala ľudí podporiť.
Monika Chochlíková patrí k najúspešnejším slovenským postojárkam a je držiteľkou viacerých titulov v MuayThai aj K1, informuje Fight Life. Po troch rokoch sa vracia do Oktagonu, kde sa v sobotu 4. októbra predstaví v zápase podľa underground pravidiel.
Tie umožňujú údery a kopy v postoji, no nepovoľujú boj na zemi. Súperkou slovenskej bojovníčky bude Španielka s nemeckým pasom Atenea Flores, ktorá má za sebou viacero titulov v thajskom boxe a K1, no v MMA nastúpi prvýkrát.
