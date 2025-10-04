Kategórie
dnes 4. októbra 2025 o 13:55
Čas čítania 0:42
Barbora Fábryová

VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie

VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie
Zdroj: Instagram/monikachochlikova
ŠPORT OKTAGON
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Monika Chochlíková zverejnila odkaz na charitu na Instagrame.

Slovenská profesionálna zápasníčka Monika Chochlíková sa na Instagrame vyjadrila k tomu, ako vníma charitatívne aktivity verejne známych osôb. Podľa nej nie je potrebné sa vyzliekať alebo naháňať pozornosť, aby človek mohol pomáhať. Na vážení pred sobotňajším zápasom napodobnila Bianku Rumanovú, ktorá sa pred niekoľkými týždňami vyzliekla na televíznej párty a zdôvodnila to pomocou charite.

„Charitu robíš ❤️, nie holými 🍒.... Ak chceš darovať peniaze, nemusíš sa vyzliekať ani naháňať fame. Pomáhať sa dá aj pokľudne a sofistikovane,“ napísala.

Zároveň dodala, že fanúšikovia od známych osobností očakávajú skôr pozitívny príklad. Vo svojom príspevku pripojila aj odkaz na Trenčiansky útulok, ktorý vyzvala ľudí podporiť.

Monika Chochlíková patrí k najúspešnejším slovenským postojárkam a je držiteľkou viacerých titulov v MuayThai aj K1, informuje Fight Life. Po troch rokoch sa vracia do Oktagonu, kde sa v sobotu 4. októbra predstaví v zápase podľa underground pravidiel.

Tie umožňujú údery a kopy v postoji, no nepovoľujú boj na zemi. Súperkou slovenskej bojovníčky bude Španielka s nemeckým pasom Atenea Flores, ktorá má za sebou viacero titulov v thajskom boxe a K1, no v MMA nastúpi prvýkrát.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Monika VOLCANO Chochlíková (@monikachochlikova)

OKTAGON
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Reporter
Všetky články
V redakcii Refresher News pracujem od roku 2022. Primárne sa zameriavam na spravodajské správy a politiku. Akékoľvek otázky či tipy na článok posielaj na [email protected].
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Náhľadový obrázok: Instagram/monikachochlikova
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie dnes o 13:55
Raper Diddy ide na 4 roky do väzenia. Súd potvrdil závažné dôkazy o sexuálnom násilí dnes o 07:51
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože? včera o 19:12
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu včera o 18:36
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia včera o 17:51
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku včera o 17:08
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú včera o 16:17
Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života včera o 15:24
Hlavné mesto Francúzska ožilo módou. Toto je prehľad celebrít, ktoré nemohli chýbať na Paris Fashion Week 2025 včera o 14:11
Nová reality šou Behind the Fame štartuje fiaskom. Úvodná epizóda má za sebou mimoriadne slabú sledovanosť včera o 13:25
Spravodajstvo
Česko Správy počasie Polícia SR drony
Viac
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
pred 19 minútami
Komunisti sa v Česku nedostali do parlamentu. Odkázali však, že nekončia
pred 51 minútami
Tatry čaká výrazná snehová nádielka. Do pondelka môže pribudnúť až štvrť metra snehu
pred hodinou

