Projekt si už všimli aj zahraničné portály a nadšenci vizuálne nabitých hier.
Dvaja slovenskí nadšenci električiek Šimon Baran a Marek Župa pracujú na unikátnom projekte, aký na Slovensku ešte nevznikol. Vo svojom voľnom čase vyvíjajú hru Elektronka: Bratislava. Ide o realistický električkový simulátor, ktorý umožní hráčom prevziať kontrolu nad bratislavskou električkou a zažiť, aké je to byť vodičom MHD.
„K vytvoreniu hry nás viedla vášeň k mestskej hromadnej doprave. Celý projekt berieme ako naše hobby, robíme na ňom po práci, keď nám zostane čas a energia,“ vysvetlili tvorcovia exkluzívne pre Refresher.
Momentálne pripravujú bezplatné demo, ktoré by sa malo objaviť na jar 2026. „Hráč si v ňom bude môcť vyskúšať ovládať električku vo vozovni Krasňany pred rekonštrukciou. Nebude chýbať spájanie súprav, funkčné výhybky, spätný chod a vďaka pohľadu z tretej osoby bude dovolené aj cúvanie.“
Tvorcovia si zakladajú na realistickosti a atmosfére mesta – každá trať, zastávka či zvuk už z ich Instagramu odráža autentickú bratislavskú atmosféru. Technickým záležitostiam sa venuje Marek, zatiaľ čo na 3D aspektoch pracuje Šimon. V ich demo verzii nájdeš retro električky známej série Tatra T6A5 a T3, ktoré sú spracované do najmenšieho detailu, pričom ďalšie modely sa k hre pridajú neskôr.
Dvojicu si už všimli aj zahraničné médiá, o projekte prednedávnom informoval aj japonský herný portál Indie Freaks.
„Pri vývoji nám okrem šoférov pomáha aj samotný Dopravný podnik Bratislava, ktorý nám sprístupnil električky pre nahrávanie zvukov alebo nafotenie si referencií pre modelovanie,“ dodávajú Šimon s Marekom.
Ak chceš tvorcov podporiť, môžeš si ich hru pridať do wishlistu na Steame.