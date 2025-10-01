Ak si s kúpou hry váhal, už viac nečakaj. Teraz sa ju totiž rozhodne oplatí kúpiť.
Na platforme Steam práve prebieha veľký jesenný výpredaj. Do 6. októbra je v predaji obrovské množstvo hier, takže máš menej ako týždeň na to, aby si si našiel výhodnú ponuku.
Vybrali sme niekoľko hier, ktoré sa určite oplatí kúpiť, ale vo výpredaji je aj veľa ďalších titulov, ktoré by ťa mohli zaujať. Ak si našiel ďalšie „poklady“, na ktoré sme zabudli, pokojne sa s nami o ne podeľ v komentároch.
Assassin's Creed Mirage (zľava 70 %)
Hru Assassin's Creed Mirage si bežne môžeš zaobstarať za ceny od 50 do 500 eur, ale teraz bola hra prudko zľavnená a ceny sú o 70-75 percent nižšie. Takže za základnú verziu zaplatíš 15 eur a za bundle namiesto 500 iba 127 eur. Ak sa teda túžiš vžiť do úlohy asasína bojujúceho proti tajnému rádu v starovekom Bagdade, teraz máš príležitosť.
Doom Eternal (zľava 90 %)
Absolútne najlacnejšou vecou, ktorú si z nášho zoznamu môžeš teraz zaobstarať, je Doom Eternal. Hra bežne stojí 40 eur, ale v jesennom výpredaji za ňu zaplatíš iba 4 eurá. V príbehovej kampani sa staneš zabijakom a máš za úlohu zničiť démonov naprieč dimenziami a zastaviť konečnú záhubu ľudstva.
Forza Horizon 5 (zľava 50 %)
Obľúbená pretekárska hra Forza Horizon 5 bola zlacnená o polovicu na 30 eur. Preskúmaš v nej nádhernú krajinu Mexika a zároveň dostaneš možnosť užiť si zábavnú jazdu v najlepších autách na svete.
Warhammer 40k: Space Marine II (zľava 50 %)
Za rovnakú cenu si teraz môžeš kúpiť túto akciou nabitú strieľačku. Vo Warhammer 40k: Space Marine II sa vžiješ do kože vesmírneho mariňáka s nadľudskými schopnosťami, ktorý bojuje proti nekonečným rojom tyranidov. „Bombastická, brutálna a brilantná zábava od začiatku až do konca,“ hovorí portál The Sixth Axis.
Red Dead Redemption II (zľava 75 %)
Skutočne výhodne si teraz môžeš zaobstarať hru Red Dead Redemption II, ktorá zlacnela z 60 na 15 eur. A naozaj sa ju oplatí kúpiť, táto oceňovaná hra od Rockstar Games ťa zavedie do Ameriky konca 19. storočia v úlohe Arthura Morgana, ktorý je so svojím gangom na úteku pred zákonom. Čaká na teba aj obrovský svet plný výziev a prieskumu.
Kingdom Come: Deliverance II (zľava 30 %)
O tejto hre si už pravdepodobne počul. Ak si ju však ešte nehral, nečakaj. Do 6. októbra si ju môžeš kúpiť na Steame za 42 eur. Táto napínavá RPG hra sa odohráva v stredovekej Európe 15. storočia, kde očami mladého Henricha zažiješ úžasné dobrodružstvo.