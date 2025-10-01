Kategórie
dnes 1. októbra 2025 o 19:02
Čas čítania 1:35
Anna-Marie Vondráková

Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj

Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj
TECH HRY STEAM
Ak si s kúpou hry váhal, už viac nečakaj. Teraz sa ju totiž rozhodne oplatí kúpiť.

Na platforme Steam práve prebieha veľký jesenný výpredaj. Do 6. októbra je v predaji obrovské množstvo hier, takže máš menej ako týždeň na to, aby si si našiel výhodnú ponuku.

Vybrali sme niekoľko hier, ktoré sa určite oplatí kúpiť, ale vo výpredaji je aj veľa ďalších titulov, ktoré by ťa mohli zaujať. Ak si našiel ďalšie „poklady“, na ktoré sme zabudli, pokojne sa s nami o ne podeľ v komentároch.

Assassin's Creed Mirage (zľava 70 %)

Hru Assassin's Creed Mirage si bežne môžeš zaobstarať za ceny od 50 do 500 eur, ale teraz bola hra prudko zľavnená a ceny sú o 70-75 percent nižšie. Takže za základnú verziu zaplatíš 15 eur a za bundle namiesto 500 iba 127 eur. Ak sa teda túžiš vžiť do úlohy asasína bojujúceho proti tajnému rádu v starovekom Bagdade, teraz máš príležitosť.

assassins creed mirage
Zdroj: Ubisoft/propagační materiál/volně k užití

Doom Eternal (zľava 90 %)

Absolútne najlacnejšou vecou, ktorú si z nášho zoznamu môžeš teraz zaobstarať, je Doom Eternal. Hra bežne stojí 40 eur, ale v jesennom výpredaji za ňu zaplatíš iba 4 eurá. V príbehovej kampani sa staneš zabijakom a máš za úlohu zničiť démonov naprieč dimenziami a zastaviť konečnú záhubu ľudstva.

Forza Horizon 5 (zľava 50 %)

Obľúbená pretekárska hra Forza Horizon 5 bola zlacnená o polovicu na 30 eur. Preskúmaš v nej nádhernú krajinu Mexika a zároveň dostaneš možnosť užiť si zábavnú jazdu v najlepších autách na svete.

Pekelný rytier z hry Doom Eternal Forza Horizon 5 assasins creed mirage Forza Horizon 5
Zobraziť galériu
(9)
Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Reporter
Všetky články
Zdroj: steampowered.com, kotaku.com
Náhľadový obrázok: Warhorse Studios/propagační materiál
