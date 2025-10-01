Viktor Vincze reaguje na vyjadrenia STVR. Poukazuje na normalizáciu v štátnej televízii

Viktor Vincze reaguje na zásahy do dramaturgie, normalizáciu, ale aj na slobodu v televíziách.
Viktor Vincze reagoval na Instagrame na vyjadrenie STVR po tom, čo televízia odmietla odvysielať diel show Trochu inak s Adelou, v ktorom bol hosťom. Viktor písal, že diel bol prevažne o rodinných a odľahčených témach a nezaznelo v ňom nič problematické.
„Ale keby aj, bolo by to nepodstatné - rozhodnutie neodvysielať ho totiž padlo už pred samotným nahrávaním, hoci ho dramaturgia televízie predtým schválila,“ pokračoval.
Následne reagoval na presné slová STVR, ktorá tvrdí, že okolo Vinczeho je dôležitý „širší kontext“.
„Ak má (STVR) na mysli ten, že som sa postavil proti zásahom do spravodajstva, tak je na zamyslenie, že tento kontext vadí práve verejnému vysielateľovi, ktorý by slobodu novinárov mal chrániť ako prvý. Ibaže by bolo všetko, doslova, trochu inak, všakže,“ uvádza Vincze.
Vincze taktiež prezradil, že sa jedná o prvý prípad zásahu do dramaturgie po dlhoročnej histórii tejto relácie, a to bez riadneho zdôvodnenia.
Poukázal aj na normalizáciu v televíziách na Slovensku: „Či v Záhorskej Bystrici alebo Mlynskej doline - keď niečo vyzerá ako normalizácia, chodí ako normalizácia, kváka ako normalizácia….tak sa stále nájdu ľudia, ktorí povedia, že to je inak.“
Status zakončil slovami: „To je tichý začiatok toho, že pravdu nahradí lož – a slobodu zvyk.“
Podľa anotácie k pripravovanému rozhovoru, ktorý vznikol ešte 13. septembra v Štúdiu L+S, malo ísť o úprimnú debatu o živote známeho moderátora, ktorý vymenil televíznu kariéru za prácu pilota. Spolu s Adelou sa mali rozprávať aj o ich vzťahu, rodinných rozhodnutiach a o tom, ako zmeny vníma ich syn.