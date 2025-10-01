Kategórie
dnes 1. októbra 2025 o 12:32
Čas čítania 0:39
Michaela Kedžuchová

Lola Young si dáva pauzu od koncertov. Oznámila to po tom, čo odpadla na pódiu počas vystúpenia

HUDBA SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Britská speváčka oznámila na sociálnych sieťach, že ruší všetky dohodnuté koncerty. Lola Young v sobotu skolabovala na pódiu počas festivalu v New Yorku.

„Na chvíľku sa stiahnem,“ píše Lola Young, britská speváčka, ktorá bola jedným z najväčších hudobných objavov minulého roka. Lola oznámila na Instagrame, že v dohľadnej dobe musí zrušiť všetky svoje naplánované koncerty.

Za týmto rozhodnutím pravdepodobne stoja zdravotné problémy, keďže speváčka to oznámila po tom, čo odpadla na pódiu na festivale v New Yorku.

„Ďakujem všetkým za lásku a podporu. Veľmi ma mrzí, že sklamem tých, ktorí si kúpili lístky na môj koncert. Bolí ma to viac, než si viete predstaviť“

– hovorí a dodáva, že dúfa, že od fanúšikov dostane „druhú šancu“ potom, čo si „vezme trochu času pre seba a vráti sa silnejšia“.

Lola Young 27. septembra 2025 na festivale All Things Go v New Yorku
Lola Young 27. septembra 2025 na festivale All Things Go v New Yorku Zdroj: Marleen Moise/Getty Images

Lola Young sa stala svetovou hviezdou v roku 2024, najmä vďaka svojmu hitu „Messy.“ Po minuloročnom debutovom albume prišla s pokračovaním. Young prejavilo podporu niekoľko veľkých medzinárodných umelcov, vrátane Doechii, ktorá vystúpila po nej v New Yorku, alebo kapela Portugal. The Man cez Instagram.

SPEVÁCI A SPEVÁČKY
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Všetko
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
Zahraničné
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
pred 3 dňami
Luca Brassi sa dištancuje od festivalu Zrće. Ako dôvod uviedol genocídu Srbov
Luca Brassi sa dištancuje od festivalu Zrće. Ako dôvod uviedol genocídu Srbov
pred 2 dňami
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame
pred 3 dňami
The Neighbourhood teasuje novú hudbu. Kapela sa k tvorbe vracia po rokoch odmlky
The Neighbourhood teasuje novú hudbu. Kapela sa k tvorbe vracia po rokoch odmlky
pred 2 dňami
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo
pred 3 dňami
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
pred 3 dňami
