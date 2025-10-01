Britská speváčka oznámila na sociálnych sieťach, že ruší všetky dohodnuté koncerty. Lola Young v sobotu skolabovala na pódiu počas festivalu v New Yorku.
„Na chvíľku sa stiahnem,“ píše Lola Young, britská speváčka, ktorá bola jedným z najväčších hudobných objavov minulého roka. Lola oznámila na Instagrame, že v dohľadnej dobe musí zrušiť všetky svoje naplánované koncerty.
Za týmto rozhodnutím pravdepodobne stoja zdravotné problémy, keďže speváčka to oznámila po tom, čo odpadla na pódiu na festivale v New Yorku.
„Ďakujem všetkým za lásku a podporu. Veľmi ma mrzí, že sklamem tých, ktorí si kúpili lístky na môj koncert. Bolí ma to viac, než si viete predstaviť“
– hovorí a dodáva, že dúfa, že od fanúšikov dostane „druhú šancu“ potom, čo si „vezme trochu času pre seba a vráti sa silnejšia“.
Lola Young sa stala svetovou hviezdou v roku 2024, najmä vďaka svojmu hitu „Messy.“ Po minuloročnom debutovom albume prišla s pokračovaním. Young prejavilo podporu niekoľko veľkých medzinárodných umelcov, vrátane Doechii, ktorá vystúpila po nej v New Yorku, alebo kapela Portugal. The Man cez Instagram.