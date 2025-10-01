Kategórie
dnes 1. októbra 2025 o 7:22
Čas čítania 1:08
Anna-Marie Vondráková

Hollywoodom otriasa nová kauza. Vygenerovaná AI herečka chce byť novou Scarlett Johansson

Hollywoodom otriasa nová kauza. Vygenerovaná AI herečka chce byť novou Scarlett Johansson
Zdroj: Oficiální stránky Tilly Norwood/propagační materiál
FILMY A SERIÁLY
Jej tvorkyňa teraz vydala aj oficiálne vyhlásenie, v ktorom upozorňuje na to, že nechcela nahradiť ľudskú prácu, ale AI predstavuje ako nový nástroj.

Tilly Norwood, tak sa volá najnovší príspevok medzi celebritami, bola podľa slov svojej tvorkyne vytvorená ako umelecké dielo. Tilly je vôbec prvá herečka, ktorá je vygenerovaná umelou inteligenciou.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Tilly Norwood (@tillynorwood)

„AI nevnímam ako náhradu za ľudí, ale ako nový nástroj, nový štetec. Rovnako ako animácia, bábkové divadlo alebo CGI otvorili nové možnosti, bez toho aby nahradili živé herectvo, AI ponúka ďalší spôsob, ako vymýšľať a vytvárať príbehy. Sama som herečka a nič, a ani postava vytvorená pomocou AI, mi nemôže vziať remeslo ani radosť z herectva,“ vyjadrila sa tvorkyňa Van der Velden.

Tilly Norwood je teda prvým výtvorom novootvoreného štúdia AI talentov Xicoia, za ktorým stojí holandská komička a spisovateľka, Eline Van der Velden. Tá tiež v sobotu na summite v Zürichu vyhlásila, že agenti o AI postavu prejavili záujem a v nasledujúcich mesiacoch bude oznámené, ktorá agentúra ju bude zastupovať.

V júli Van der Velden v rozhovore pre Broadcast International povedala, že chce, aby sa jej AI výtvor stal „ďalšou Scarlett Johansson alebo Natalie Portman“.

Táto umelá inteligencia má meno Tilly Norwood a chce byť herečkou, teraz hľadá agenta. Táto umelá inteligencia má meno Tilly Norwood a chce byť herečkou, teraz hľadá agenta. Táto umelá inteligencia má meno Tilly Norwood a chce byť herečkou, teraz hľadá agenta. Táto umelá inteligencia má meno Tilly Norwood a chce byť herečkou, teraz hľadá agenta.
Zobraziť galériu
(4)

Vlna kritiky

Nie všetci však zdieľajú tento názor a niektorí narovinu zazdieľali svoj názor. Na sociálnych sieťach vyjadrila svoj odpor k tejto novinke množstvo hercov a herečiek. „A čo stovky živých mladých žien, ktorých tváre boli zložené dokopy, aby vytvorili jej podobu? Nemohli ste zamestnať žiadnu z nich?“ napísala napríklad herečka Mara Wilson, ktorá sa preslávila kultovým rodinným filmom Matilda.

Toni Collette v komentároch reagovala iba kričiacim emoji, zatiaľ čo britský herec Ralph Ineson napísal na X jednoducho: „Choďte do prd*le.“

Na sieťach sa ozvali aj napríklad Melissa Barrera a Kiersey Clemons. Niektorí dokonca navrhujú bojkot agentúr, ktoré spolupracujú s umelou inteligenciou. Ich odpor ale zatiaľ veľa nezmohol.

Anketa:
Je generovanie hercov a herečiek s umelou inteligenciou budúcnosťou filmu?
Nie, nikto sa na to nebude chcieť pozerať.
Áno.
Ja neviem.
Nie, nikto sa na to nebude chcieť pozerať.
43 %
Áno.
43 %
Ja neviem.
14 %
Súvisiace témy
HERCI HOLLYWOOD HOLLYWOODSKI HERCI
Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Reporter
Všetky články
