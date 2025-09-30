YouTuber sa bráni, že celé nakrúcanie prebiehalo pod prísnym dohľadom odborníkov a s dôrazom na bezpečnosť.
MrBeast je v súčasnosti najsledovanejším tvorcom na internete – na YouTube má viac než 441 miliónov odberateľov. Vo svojom najnovšom videu s názvom „Riskoval by si život za 500 000 dolárov?“ si však vyslúžil vlnu kritiky. Nechal totiž muža uväzniť v horiacej budove.
Vo videu sa objavil profesionálny kaskadér, ktorý musel absolvovať sériu extrémne nebezpečných úloh, aby získal výhru 500 000 dolárov, t. j. viac ako 425 000 eur. Jedna z výziev spočívala v tom, že bol zatvorený v horiacej budove a musel sa z nej včas dostať. Video má už viac ako 51 miliónov zhliadnutí.
„Spoločnosť naozaj tlieska, keď miliardári podpaľujú chudobných ľudí kvôli peniazom,“ napísal jeden používateľ na platforme X. Ďalší sa pýtal: „Ako môže byť bezpečné, aby sa na toto pozerali deti?“ reagujú fanúšikovia a upozorňujú, že takýto obsah môže byť nebezpečný.
MrBeast na výhrady reagoval priamo v komentári pod videom. Uviedol, že všetky scény boli prísne kontrolované profesionálnym pyro-tímom a že bolo pripravených niekoľko metód na okamžité uhasenie ohňa. „Chcel som byť k vám úprimný, keďže som videl, že niektorí z vás majú obavy,“ napísal vo svojom pripnutom komentári.