Herečka Madelyn Cline, známa zo seriálu Outer Banks, má podľa všetkého novú lásku.
O tom, že hviezda seriálu Outer Banks Madelyn Cline má blízko ku gréckemu princovi Constantine-Alexiosovi, sa v médiách špekuluje už asi týždeň. Teraz však už nejde len o dohady – na internet totiž unikli zábery, na ktorých sa dvojica vášnivo bozkáva.
Podľa portálu Page Six boli Madelyn a princ zachytení v jednej z newyorských reštaurácií a vôbec im nevadilo, že boli obklopení ostatnými hosťami. Na fotkách, ktoré zverejnila stránka deuxmoi, sa totiž vôbec nesnažia skrývať svoju náklonnosť.
Dohady o ich vzťahu však začali už predtým, keď ich paparazzi odfotili pri prechádzke ulicami Manhattanu, kde sa držali za ruky. Vyzerá to teda tak, že Madelyn ide po stopách hereckej kolegyne Meghan Markle, vojvodkyňe zo Sussexu. Dvojica svoj vzťah ešte oficiálne nepotvrdila.
Madelyn, ktorú fanúšikovia poznajú aj ako Sarah z Outer Banks, má za sebou niekoľko medializovaných vzťahov. Kedysi tvorila pár so svojím hereckým kolegom Chaseom Stokesom a neskôr bola spájaná aj s Peteom Davidsonom, čo však poprela.
O súkromí mladého princa sa vie len málo. Je o rok mladší ako Madelyn a jeho titul má dnes už len symbolický význam – Grécko totiž v roku 1973 zrušilo monarchiu a prešlo na republikánsky systém. Constantine-Alexios však naďalej nesie titul princa.