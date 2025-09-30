Kategórie
dnes 30. septembra 2025 o 8:13
Čas čítania 0:39
Hana Divišová

Simpsonovci dostanú druhý celovečerný film. Po 20 rokoch sa vrátia na kinoplátna

Simpsonovci dostanú druhý celovečerný film. Po 20 rokoch sa vrátia na kinoplátna
Zdroj: 20th Century Fox
FILMY A SERIÁLY ANIMOVANÉ FILMY SIMPSONOVCI
Prvý film mal premiéru v júli 2007.

Štúdio 20th Century Studios potešilo všetkých fanúšikov legendárnych Simpsonovcov. Na svojom Instagrame totiž zverejnilo informáciu o pokračovaní filmu The Simpsons Movie. Dokonca prezradilo aj dátum premiéry, a to 23. júla 2027.

Na príspevku sa objavil nápis „Homer sa vracia“ spolu s ikonickým ružovým donutom, ktorý je pre seriál typický. O niečo menej ako za dva roky sa teda dočkáme pokračovania filmu, ktorý mal premiéru v júli 2007.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 20th Century Studios (@20thcenturystudios)

Fanúšikovia si možno spomenú, že Maggie na konci titulkov prvého filmu povedala „Pokračovanie?“ Podľa dostupných informácií portálu The Guardian malo prísť oveľa skôr, no jeho vznik pozdržala pandémia a aj neúspech niektorých Disney filmov v kinách. 

O novej dejovej línii zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti. Na Simpsonovcoch vyrástli celé generácie. Vytvoril ho ešte v roku 1989 karikaturista Matt Groening. Odvtedy sa vysielalo už 37 sérií s takmer 800 epizódami, pričom bol obnovený až do 40. série, ktorá má byť podľa všetkého posledná. 

Anketa:
Pozrieš si druhé pokračovanie filmu? 
Jasné. 
Skôr nie. 
Jasné. 
96 %
Skôr nie. 
4 %
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: 20th Century Fox
