Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc

Márii sa podarilo Dare Rolins sprostredkovať Penthouse Royal Atlantis. Rovnaké luxusné priestory kedysi obývala aj Beyoncé, noc v ňom stojí 62 000 eur.
Už onedlho pod Burj Khalifou v Armani hoteli zažijú úspešní Slováci a Češi megalomanský večer Dubai Gala. Na celom podujatí sa podieľa Mária Fuseková so svojou firmou Trim Real Estate. Mária v Dubaji už niekoľko rokov žije a podniká. Čo všetko zahŕňa príprava luxusného večera, ktoré detaily musia organizátori riešiť, aby bol event dokonale pripravený, a aké náročné je získať schválenie pre podujatie v tak prestížnom prostredí vrátane licencií a povolení?
Súčasťou večera bude trojchodové menu pripravené Armani šéfkuchármi, vystúpenie Dary Rolins a DJ Milana Lieskovského, ako aj audiovizuálna módna šou českých a slovenských návrhárov.
Mária má s manželom vlastný podcast Dubai Success Story, do ktorého si pozývajú úspešných ľudí, či už pôsobiacich priamo v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch alebo v širšom regióne Blízkeho východu. V podcaste predstavujú nielen ich život v Dubaji, ale aj ich pracovné a podnikateľské úspechy.
Popri tom pôsobia ako realitná agentúra a zároveň sú zakladajúcimi členmi Slovak Business Council, slovenskej obchodnej komory v Dubaji, kde Máriin manžel pôsobí aj v predstavenstve.
„Rozhodli sme sa ísť doslova do extrému a povedali sme si, prečo to nespraviť priamo pod Burj Khalifou? Je to ikonické miesto, kde svoje veľkolepé eventy organizujú aj tie najväčšie svetové firmy. A my sme sa zamysleli, prečo by niečo podobné nemohli mať aj Slováci a Česi?“ prezrádza Mária Fuseková pre Refresher.
Ako vznikla myšlienka usporiadať takýto exkluzívny galavečer, kde priletí niekoľko úspešných Slovákov aj Čechov?
