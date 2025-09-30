Kategórie
Domov
dnes 30. septembra 2025 o 11:20
Hana Divišová

J.K. Rowlingová sa ostro pustila do Emmy Watson. Označila ju za „ignorantku"

J.K. Rowlingová sa ostro pustila do Emmy Watson. Označila ju za „ignorantku“
Zdroj: x/@jk_rowling, Instagram/@Emma Watson
OSOBNOSTI EMMA WATSON HARRY POTTER J. K. ROWLING TRANSRODOVÍ ĽUDIA
Autorka Harryho Pottera tvrdí, že Watson nerozumie realite bežných žien a žije v privilegovanom svete.

Emma Watson mala pred pár dňami otvorený rozhovor u podcastera Jaya Shettyho. Prehovorila tam aj o svojom napätom vzťahu s autorkou Harryho Pottera, J. K. Rowlingovou.

„Mojím najhlbším želaním je, aby ma ľudia, ktorí nesúhlasia s mojím názorom, milovali, a dúfam, že budem môcť naďalej milovať ľudí, s ktorými nemusím zdieľať rovnaký názor,“ vyhlásila herečka v najnovšej epizóde podcastu Shettyho, keď hovorila práve o svojom vzťahu s J. K. Rowlingovou.

Dodala, že ju mrzí, že sa s Rowlingovou nikdy neporozprávali v rámci rozdielnych názorov pri téme transrodových ľudí. Na otázku, či je dialógu otvorená, odpovedala Emma jasne: „Áno, a vždy budem. Verím tomu. Úplne tomu verím.“ Medzičasom Rowlingová na platfome X reagovala ostrým statusom, v ktorom označila Emmu za „ignorantku“.

Podľa Rowlingovej Emma nerozumie realite bežných žien, pretože vyrastala v bohatstve a nikdy nezažila situácie, ktoré by jej ukázali problémy spojené s bezpečím a ochranou žien. „Neuvedomuje si, aká je nevedomá,“ napísala okrem iného Rowlingová, pričom narážala na ich odlišné názory na otázku transrodovosti.

Uviedla napríklad, že Emma nikdy nebola hospitalizovaná na zmiešanom oddelení, nemusela sa vyzliekať v spoločnej šatni pre obe pohlavia a nikdy nepotrebovala útulok pre ženy. Rowlingová totiž presadzuje, že priestor určený ženám má zostať výhradne biologickým ženám, Emma naopak podporuje inkluzívnosť a otvorenosť.

Autorka zároveň priznala, čo ju k dlhému statusu motivovalo. Skutočne reagovala na Emmin posledný rozhovor, v ktorom herečka zmenila tón a pôsobila zmierlivo. Rowlingová to však považuje za neúprimné a tvrdí, že Emma sa snaží pôsobiť priateľskejšie len preto, že verejná kritika Rowlingovej už nie je taká „trendy“ ako kedysi.

Súvisiace témy
EMMA WATSON HARRY POTTER J. K. ROWLING TRANSRODOVÍ ĽUDIA
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Náhľadový obrázok: x/@jk_rowling, Instagram/@Emma Watson
