Autorka Harryho Pottera tvrdí, že Watson nerozumie realite bežných žien a žije v privilegovanom svete.
Emma Watson mala pred pár dňami otvorený rozhovor u podcastera Jaya Shettyho. Prehovorila tam aj o svojom napätom vzťahu s autorkou Harryho Pottera, J. K. Rowlingovou.
„Mojím najhlbším želaním je, aby ma ľudia, ktorí nesúhlasia s mojím názorom, milovali, a dúfam, že budem môcť naďalej milovať ľudí, s ktorými nemusím zdieľať rovnaký názor,“ vyhlásila herečka v najnovšej epizóde podcastu Shettyho, keď hovorila práve o svojom vzťahu s J. K. Rowlingovou.
Dodala, že ju mrzí, že sa s Rowlingovou nikdy neporozprávali v rámci rozdielnych názorov pri téme transrodových ľudí. Na otázku, či je dialógu otvorená, odpovedala Emma jasne: „Áno, a vždy budem. Verím tomu. Úplne tomu verím.“ Medzičasom Rowlingová na platfome X reagovala ostrým statusom, v ktorom označila Emmu za „ignorantku“.
Podľa Rowlingovej Emma nerozumie realite bežných žien, pretože vyrastala v bohatstve a nikdy nezažila situácie, ktoré by jej ukázali problémy spojené s bezpečím a ochranou žien. „Neuvedomuje si, aká je nevedomá,“ napísala okrem iného Rowlingová, pričom narážala na ich odlišné názory na otázku transrodovosti.
I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025
I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc
Uviedla napríklad, že Emma nikdy nebola hospitalizovaná na zmiešanom oddelení, nemusela sa vyzliekať v spoločnej šatni pre obe pohlavia a nikdy nepotrebovala útulok pre ženy. Rowlingová totiž presadzuje, že priestor určený ženám má zostať výhradne biologickým ženám, Emma naopak podporuje inkluzívnosť a otvorenosť.
Autorka zároveň priznala, čo ju k dlhému statusu motivovalo. Skutočne reagovala na Emmin posledný rozhovor, v ktorom herečka zmenila tón a pôsobila zmierlivo. Rowlingová to však považuje za neúprimné a tvrdí, že Emma sa snaží pôsobiť priateľskejšie len preto, že verejná kritika Rowlingovej už nie je taká „trendy“ ako kedysi.