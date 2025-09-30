Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 188458 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERGZobraziť všetky (12)
Ďalšie česko
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO) včera o 12:00
Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP) pred 2 dňami
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou) pred 4 dňami
Režiséri filmov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka? 26. 9. 2025 11:58
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká? 24. 9. 2025 17:50
Našli sme najkrajší byt v Bratislave? (OTVOR SOM DOLE @NATALIOKALI) 21. 9. 2025 14:00
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku 19. 9. 2025 18:00
V šiestom dieli Hlbín predstavujeme Danielu, porozprávala nám o živote s Tourettovým syndrómom. Každý z nás má niečo, čo pred svetom skrýva. Práve tieto príbehy sa snažíme vo formáte Hlbiny zachytiť.