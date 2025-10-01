Kategórie
dnes 1. októbra 2025 o 9:51
Čas čítania 0:54
Michaela Kedžuchová

Medzi najbohatších Slovákov sa prvýkrát dostali známi podnikatelia Cicman a Dubec. Ich majetok už presiahol 100 miliónov eur

Medzi najbohatších Slovákov sa prvýkrát dostali známi podnikatelia Cicman a Dubec. Ich majetok už presiahol 100 miliónov eur
Zdroj: instagram / @dubec.milan, @daliborcicman
ZAUJÍMAVOSTI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Čerstvá krv slovenskej biznis elity je tu.

Mladí disruptori menia tvár slovenského biznisu – namiesto dlhoročného budovania stavajú na technológiách, dátach a modernom marketingu. Rýchlo tak vytvárajú hodnotu a konkurujú tradičným, často rodinným firmám. Ich úspech naznačuje posun k dynamickému a globálne zameranému podnikaniu.

Dalibor Cicman

Dalibor Cicman, aktuálne 38-ročný zakladateľ GymBeamu, sa stal historicky prvým členom rebríčka Forbes 30 pod 30, ktorý sa prebojoval aj medzi najbohatších Slovákov.

Jeho cesta k majetku vo výške 150 miliónov eur je ukážkovým príkladom moderného podnikateľského prístupu: zameral sa na e-commerce, vybudoval vlastné produkty a okolo nich vytvoril komunitu šiestich miliónov zákazníkov. Za desať rokov sa mu podarilo vyrásť z nuly na tržby vo výške 224 miliónov eur.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Dalibor Cicman (@daliborcicman)

Milan Dubec

Milan Dubec prešiel výraznou premenou. Už ako 16-ročný spustil zoznamovaciu stránku Zoznamka.sk, ktorá sa časom vyvinula na populárnu online komunitu Pokec.sk. Svoje digitálne aktivity zavŕšil predajom spoločnosti Azet za 40 miliónov eur, čím si otvoril dvere do sveta investícií.

Dnes pôsobí v realitnom sektore pod značkou Reinoo a jeho majetok dosahuje hodnotu približne 120 miliónov eur. Dubec je príkladom toho, ako sa predstavitelia digitálnej generácie dokážu úspešne presadiť aj v tradičných oblastiach podnikania.

Okrem už spomínaných webov ako je Pokec.sk, má na svedomí Milan aj Aktuality, Nehnutelnosti.sk, Bistro či Autobazar.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Milan Dubec (@dubec.milan)

ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @dubec.milan, @daliborcicman
