Dominika Horáková už pred vstupom do Love Islandu vyvolala na sociálnych sieťach vlnu reakcií kvôli svojej upravenej fotografii. Za úpravy sa však nehanbí, keďže v príspevku pridala aj pôvodnú verziu.
Dominika Horáková, ktorú mnoho ľudí pozná ako bývalú partnerku slovenskej influencerky Ráchel Karnižovej (známej ako Rachellkka), ktorá pred pár dňami porodila, sa rozhodla zúčastniť reality show Love Island. TV Markíza včera predstavila účastníkov Casa Amor – päť mužov a päť žien, ktorí budú skúšať stabilitu existujúcich párov.
Medzi nimi sa objavila aj Dominika, ktorá však na seba upútala pozornosť ešte skôr, než sa vôbec odvysielal nový diel. Zverejnila totiž na svojom Instagrame fotku, ktorá viditeľne prešla úpravami.
Dominika však nezverejnila len tú vylepšenú fotku, ale aj tú originálnu, bez úprav, ktorú vybrala produkcia. Zdieľala teda obe fotky, čím na seba spustila vlnu komentárov a sledovatelia si mohli porovnať, čo všetko si na sebe Dominika vylepšila.
K príspevku napísala: „Aj keď ten, čo vyberal túto fotku, ma očividne v láske nemá, ja som si jednoznačne na Casa Amor pre lásku prišla. S fotkou si poradíme. Aj tak som tam najväčšia „kočička“ ja.“