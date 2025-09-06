Ďalší pár z reality šou Love Island sa rozhodol spečatiť svoj vzťah manželstvom.
Len včera sa fanúšikovia tešili zo zásnub víťazov štvrtej série šou Love Island, Kiky a Traba, a už dnes prišla ďalšia radostná správa. Víťazi druhej série, Denisa a Kryštof, zverejnili na sociálnych sieťach fotografie zo svojho svadobného dňa, ktorý sa konal ešte 28. augusta. Pre svoj výnimočný deň si vybrali Kanárske ostrovy, miesto, kde sa pred tromi rokmi zoznámili počas šou.
Zdieľané fotografie zachytávajú nádhernú svadobnú atmosféru a mladomanželom srdečne gratulujeme. Po Laure a Martinovi, víťazoch prvej série, sú tak druhým párom z reality show, ktorého vzťah vyústil do manželstva.
Novú, 5. sériu reality show Love Island si môžeš pozrieť už v pondelok 8. septembra na Voyo.
