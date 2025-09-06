Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. septembra 2025 o 15:15
Čas čítania 0:26
Natália Mišániová

Denisa a Kryštof z druhej série Love Islandu sa zosobášili. Svadbu mali na Kanárskych ostrovoch

Denisa a Kryštof z druhej série Love Islandu sa zosobášili. Svadbu mali na Kanárskych ostrovoch
Zdroj: instagram/ @denivalova a @krystof__novak
ZAUJÍMAVOSTI ČESKO ČESKO-SLOVENSKÉ FILMY LOVE ISLAND REALITY ŠOU VOYO
Ďalší pár z reality šou Love Island sa rozhodol spečatiť svoj vzťah manželstvom.

Len včera sa fanúšikovia tešili zo zásnub víťazov štvrtej série šou Love Island, Kiky a Traba, a už dnes prišla ďalšia radostná správa. Víťazi druhej série, Denisa a Kryštof, zverejnili na sociálnych sieťach fotografie zo svojho svadobného dňa, ktorý sa konal ešte 28. augusta. Pre svoj výnimočný deň si vybrali Kanárske ostrovy, miesto, kde sa pred tromi rokmi zoznámili počas šou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa DENISA VALOVÁ (@denivalova)

Zdieľané fotografie zachytávajú nádhernú svadobnú atmosféru a mladomanželom srdečne gratulujeme. Po Laure a Martinovi, víťazoch prvej série, sú tak druhým párom z reality show, ktorého vzťah vyústil do manželstva.

Novú, 5. sériu reality show Love Island si môžeš pozrieť už v pondelok 8. septembra na Voyo.
Anketa:
Budeš pozerať novú sériu Love Islandu? 
Áno, určite.
Uvidím. 
Nie. 
Áno, určite.
100 %
Uvidím. 
0 %
Nie. 
0 %
Denisa Kryštof Love Island
Zdroj: Voyo
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram/ @denivalova a @krystof__novak
Najnovšie

