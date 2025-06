#BTF chce prekročiť hranice klasickej reality šou a ponúknuť pohľad do zákulisia života ľudí, ktorí sú na očiach verejnosti.

Televízia JOJ rozbieha nový formát, ktorý môže výrazne prehovoriť do domácej reality scény. Behind The Fame - #BTF sa zameriava na skutočný život slovenských influencerov a už teraz je jasné, že pôjde o viac než len o povrchné zábery na sociálne siete. Po Bianke Rumanovej sa do projektu zapojila aj Cynthia Tóthová, známa z verejného priestoru najmä ako bývalá partnerka rapera Separa, a moderátor Samuel Miškov, ktorý vystupuje pod menom Samozvaný.

Bianka priznáva, že šou sa nezačala klasickým scenárom. Účinkujúcim dali len jednu inštrukciu – prísť oblečení vo fialovom. „Ja som veľmi zvedavá, ako to bude celé zostrihané, ako to bude vyzerať na obrazovkách a som zvedavá, či sa to bude páčiť ľuďom,“ hovorí s nadhľadom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Bianka Rumanová (@biankarumanova)



Cynthia vníma účasť v šou ako príležitosť byť pri niečom výnimočnom. „Veľmi dúfam, že sa to ľuďom bude páčiť, lebo je to koncept, ktorý ešte nikde vo svete nie je. Je super, že to vzniká práve tu, na Slovensku. A ak sa to uchytí, možno to odkúpi aj zahraničie,“ tvrdí.



Samuel Miškov, známy ako Samozvaný, prináša do šou energiu a humor, ale aj realistické očakávania. „Toto je zase o level vyššie. Predpokladám, že aj ten výsledok bude lepší. Zatiaľ sa o nás starajú až podozrivo dobre – tak čakáme, kedy to vypukne!“ komentuje.



Formát #BTF chce prekročiť hranice klasickej reality šou a ponúknuť pohľad do zákulisia života ľudí, ktorí sú na očiach verejnosti. Sleduje ich v momentoch neistoty, rozhodovania, aj pod tlakom očakávaní. Ak tvorcovia udržia autenticitu a vyhnú sa umelým konfliktom, môžu ponúknuť šou, ktorá osloví širšie publikum než len fanúšikov sociálnych sietí.

