dnes 30. septembra 2025 o 16:30
Čas čítania 0:54
Sofia Angušová

Adela sa vyjadrila k neodvysielanému dielu s manželom Viktorom. STVR podľa nej neprimerane zasahuje do dramaturgie

Adela sa vyjadrila k neodvysielanému dielu s manželom Viktorom. STVR podľa nej neprimerane zasahuje do dramaturgie
Zdroj: Ig /@trochu_inak_s_adelou
OSOBNOSTI ADELA VINCZEOVÁ (BANÁŠOVÁ) VIKTOR VINCZE
Podľa Adely Vinczeovej sa vracia doba, keď niekto rozhoduje, kto môže alebo nemôže byť vo vysielaní.

Rozhovor, ktorý sa nakrúcal 13. septembra v Štúdiu L+S, mal byť súčasťou relácie Trochu inak s Adelou. STVR sa rozhodla epizódu neodvysielať s odôvodnením, že vníma hosťa v „širšom kontexte“. Adela a produkcia však toto vysvetlenie označili za nejasné a nepresvedčivé.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

„Rozhodnutie STVR sme zobrali na vedomie, no nemôžeme sa s ním stotožniť. Vnímame ho ako neprimeraný zásah do dramaturgie relácie, ktorý nastal ešte pred samotným natáčaním, takže obsah rozhovoru nemohol byť problémom,“ napísala Adela Vinczeová na Instagrame spolu s producentom Danielom Rabinom.

Podľa nich nejde ani tak o samotného Viktora Vinczeho, ale o zásadný princíp. „Zároveň je podstatné zdôrazniť, že podľa nás v jadre veci nejde o Viktora. Principiálne je problém v tom, že sa vracia doba, kedy niekto rozhoduje, kto môže alebo nemôže byť vo vysielaní,“ napísala moderátorka.

Adela prezradila aj to, že ide o prvý raz za 13 rokov relácie, čo jej hosťa neodvysielajú, a to bez jasnejšieho vysvetlenia. „STVR sa vo svojom stanovisku vyjadrila, že ‚vníma hosťa v širšom kontexte‘ – to pre nás nie je zrozumiteľné odôvodnenie. Ak je širší kontext to, že sa Viktor pred nejakým časom postavil za zachovanie princípov novinárskej práce, tak je pre nás skôr zarážajúce, že je tento širší kontext pre STVR vyrušujúci. Okrem toho, témou rozhovoru boli len odľahčené osobné témy,“ vyjadrila sa.

ADELA VINCZEOVÁ (BANÁŠOVÁ) VIKTOR VINCZE
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Ig /@viktorvincze
