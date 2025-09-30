Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať

Epizóda bola síce natočená, no televízia sa rozhodla ju neodvysielať, pričom ako dôvod uviedla potrebu zohľadniť širší kontext.
Adela Vinczeová v septembri opäť odštartovala svoju reláciu Trochu inak s Adelou, ktorá sa vysiela aj na obrazovkách Dvojky v piatkovom vysielaní. Jedným z jej najnovších hostí mal byť aj jej manžel Viktor Vincze, no epizódu s ním sa televízia rozhodla z dôvodu „širšieho kontextu“ neodvysielať.
„V jesennej sérii relácie Trochu inak s Adelou sa Viktor Vincze medzi hosťami neobjaví. Ako verejnoprávny vysielateľ vnímame aj širší kontext a rozhodli sme sa, že tento hosť v aktuálnej sezóne nebude súčasťou relácie,“ uviedla RTVS v stanovisku pre portál Mediálne.sk.
Podľa anotácie k pripravovanému rozhovoru, ktorý vznikol ešte 13. septembra v Štúdiu L+S, malo ísť o úprimnú debatu o živote známeho moderátora, ktorý vymenil televíznu kariéru za prácu pilota. Spolu s Adelou sa mali rozprávať aj o ich vzťahu, rodinných rozhodnutiach a o tom, ako zmeny vníma ich syn.
Adela vraj viaceré otázky do rozhovoru čerpala aj od svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. K celej situácii, a teda k rozhodnutiu televízie sa zatiaľ dvojica verejne nevyjadrila.