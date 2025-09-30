Nádherné gesto v slovenskej reštaurácii: Čašník dojal rodičov chlapčeka s autizmom

Rodina chcela stráviť večer v reštaurácii, no mladší syn si nevedel vybrať z menu. Čašník a šéfkuchár svojím gestom ukázali, čo znamená ľudskosť. Podľa rodiny ide o najkrajšie gesto, aké v poslednom čase zažili.
Niekedy stačí úplne jednoduchý čin, aby sa obyčajný večer zmenil na nezabudnuteľný zážitok. V jednej slovenskej reštaurácii sa to podarilo čašníkovi a šéfkuchárovi, ktorí potešili rodinu s autistickým synom a svojou ľudskosťou dojali tisícky Slovákov. Na príbeh upozornilo rádio Expres.
Rodina sa vybrala na večeru, no mladší brat, ktorý má autizmus, si nevedel vybrať z bežného jedálneho lístka. Napätie a smútok rástli pri stole a každý pocítil, že situácia je náročná. V tom momente sa čašník priblížil a opýtal sa chlapca, čo by si naozaj želal.
Keď mu chlapec povedal, že by chcel obyčajné cestoviny s maslom, čašník bez váhania odovzdal objednávku do kuchyne. Jedlo pripravili bez akéhokoľvek doplatku. Rodičia sa neubránili slzám dojatia, pretože nečakali takéto „(ne)obyčajné“ gesto, ktoré dokazuje, že byť ľudskými sa vždy oplatí.
Príbeh sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach a okamžite si získal tisíce ľudí. Ľudia začali zdieľať vlastné skúsenosti s podobnými gestami, ktoré im ukázali, že láskavosť a ohľaduplnosť sú všade okolo nás.
Manažér prevádzky, Ďuri, dodal, že podobné konanie by malo byť bežnou súčasťou práce každého zamestnanca, nie výnimočným prekvapením. „Ja som rád, že v tom gastre je stále veľa nás normálnych a ľudských,“ napísal pod príspevok.