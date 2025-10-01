Zakladateľ Spotify, Daniel Ek, oficiálne ukončí svoje pôsobenie ako generálny riaditeľ Spotify.
Túto novinu Ek zdieľal na svojom X účte a oznámil, že od 1. januára 2026 prejde do novej funkcie výkonného predsedu predstavenstva Spotify. Spolugenerálnymi riaditeľmi (co-CEO) sa po novom stanú Gustav Söderström, v súčasnosti spolupredseda a hlavný produktový a technologický riaditeľ, a Alex Norström, spolupredseda a hlavný obchodný riaditeľ. Söderström a Norström budú podliehať Ekovi a obaja sa tiež stanú členmi predstavenstva spoločnosti.
Daniel Ek založil Spotify v roku 2006 a členom predstavenstva je od 21. júla 2008. Pred založením Spotify založil online reklamnú spoločnosť Advertigo, ktorú neskôr odkúpila firma Tradedoubler. Zastával tiež viaceré vedúce pozície v škandinávskej aukčnej spoločnosti Tradera (ktorú neskôr získal eBay) a pôsobil ako technologický riaditeľ v spoločnosti Stardoll – módnej a zábavnej komunite pre deti a tínedžerov.
Podľa spoločnosti táto zmena vo vedení „formalizuje spôsob, akým Spotify úspešne funguje od roku 2023“, pričom spolupredsedovia v podstate riadia strategický vývoj a operatívne fungovanie spoločnosti. Ako výkonný predseda predstavenstva sa Ekova rola bude viac podobať na „európsky model predsedu“, v ktorom bude dohliadať na alokáciu kapitálu a dlhodobú stratégiu Spotify, pričom naďalej bude poskytovať podporu a vedenie vrcholovému manažmentu.
„Vždy som veril, že Spotify môže zohrávať dôležitú úlohu v revolúcii počúvania po celom svete – a s viac ako 700 miliónmi používateľov sme skutočne vytýčili novú cestu a priniesli kreativitu do každého kúta sveta,“ uviedol Ek vo vyhlásení.
Noví spolugenerálni riaditelia vo svojom spoločnom vyhlásení uviedli:
„Spolupracujeme už veľmi dlho a zažili sme v Spotify mnoho rôznych etáp. Pred takmer tromi rokmi, keď sme prebrali úlohy spolupredsedov, dali sme našim tímom za úlohu neúnavne sa sústrediť na vytváranie najlepšej a najhodnotnejšej používateľskej skúsenosti – a táto ambícia sa nezmenila. Hoci do pozície CEO prinášame rôzne skúsenosti a pohľady, obaja máme silnú tendenciu konať a už sa nevieme dočkať, až sa pustíme do práce s vedomím, že budeme mať Danielovo plné partnerstvo a trvalú podporu.“