Raz za rok vydáva známy recenzný portál pre turistov TripAdvisor zoznam tých najlepších reštaurácií na svete. Následne sú rozdelené podľa kategórií na fine dining, casual dining, vegánske a vegetariánske a na tzv. hidden gems – skryté klenoty.
V tohtoročnom výbere nás najviac zaujala táto kategória, pretože na prvom mieste sme našli reštauráciu v Prahe! Taká nenápadná, schovaná v centre mesta, o ktorej miestni možno ani nevedia. Vieš, o ktorú ide?
10. Gulhane Sark Sofrasi
4,9 bodu z 5 322 hodnotení
Seafood, medzinárodná a stredomorská kuchyňa
Desiate miesto obsadila tradičná turecká reštaurácia v srdci európskej časti Istanbulu. V ponuke nájdeš pochopiteľne kebab, ale aj musaku alebo „Sultánovo plnené kurča“. „Gulhane Sark Sofrasi spája príjemnú atmosféru, živú hudbu a srdečnú, osobnú obsluhu,“ píše sa v popise reštaurácie. Ak si nie ste istí, čo vyskúšať, personál vám podľa ich slov ochotne poradí.
9. Restaurante Universal
4,7 bodu z 2 403 hodnotení
Brazílsko-európsky fusion
Mesto Brazília vzniklo v 50. rokoch minulého storočia ako nové hlavné mesto Brazílie, presne podľa potrieb hlavného mesta, a asi rovnako univerzálna bude aj Restaurante Universal, prvá brazílska reštaurácia z tohto zoznamu.
„Nájdete tu širokú škálu jedál, od nápaditých malých tanierov po klasické hlavné jedlá, všetko pripravené z čerstvých surovín a pekne naservírované,“ píše o reštaurácii TripAdvisor.
8. 1 Kitchen
4,9 bodu zo 735 hodnotení
Americká zdravá kuchyňa
Vidieť slová „americká“ a „zdravá“ v jednej vete sa človeku moc často nepošťastí, ale reštauráciu 1 Kitchen taký popis presne vystihuje. Za necelých 100 dolárov ponúka päťchodové ochutnávkové menu, kde nenájdeš Big Mac ani vyprážané kurča z KFC.
Namiesto toho predjedlo z batatov a cvikly s javorovým sirupom alebo cacio e pepe cestoviny. Jediná smutná vec na tom je, že je táto reštaurácia so svojím názvom „až“ druhá najlepšie hodnotená reštaurácia v Nashville.