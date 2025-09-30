Kategórie
dnes 30. septembra 2025 o 18:40
Čas čítania 1:33
Richard Balog

Luxusná značka Tudor predstavila svoje prvé hodinky s fázami mesiaca. Cena ťa príjemne prekvapí

Luxusná značka Tudor predstavila svoje prvé hodinky s fázami mesiaca. Cena ťa príjemne prekvapí
Zdroj: Tudor
MÓDA HODINKY LUXUSNÉ MÓDNE ZNAČKY
Dokonalá práca v podaní švajčiarskych majstrov hodinárov.

Švajčiarska spoločnosť Tudor predstavila svoje vôbec prvé náramkové hodinky s komplikáciou fázy mesiaca. Vedenie odhalilo model Tudor 1926 Luna len niekoľko dní pred sviatkom Mid-Autumn Festival, známy aj ako Moon Festival, keď je mesiac najjasnejší.

Príjemným prekvapením je nielen fakt, že Tudor zvolil svoju najelegantnejšiu a najmenej diskutovanú kolekciu 1926 namiesto Black Bay alebo Pelagos, ale tiež cena. Hodinky sú k dispozícii v troch rozličných vyhotoveniach za 2 670 eur.

Hodinky vznikli v spolupráci s ambasádorom značky, taiwanským umelcom menom Jay Chou, ktorý pomohol pri výbere odtieňov.

Odporúčané
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham 11. augusta 2025 o 11:19
Tudor 1926 Luna
Zdroj: Tudor

Puzdro modelu Tudor 1926 Luna s priemerom 39 milimetrov je vyrobené z jedného z najodolnejších druhov nehrdzavejúcej ocele (316L, pozn. redakcie) a zdobené saténovo leštenými detailmi. Vďaka zašraubovateľnej korunke a zadnému krytu sú hodinky vodotesné do hĺbky 100 metrov.

Charakteristický náramok modelu je navrhnutý s ohľadom na pohodlie, eleganciu a kvalitu. Skladá sa zo siedmich článkov rôznych veľkostí, ktoré sa prispôsobujú krivke zápästia nositeľa.

Strojček Tudor T607-9 je vybavený zväčšovacím krúžkom z rhodiovanej mosadze a predstavuje vrchol švajčiarskeho hodinárskeho umenia napriek tomu, že nie je viditeľný zo žiadnej strany. Je nastavený podľa najvyšších chronometrických štandardov v hodinárskom priemysle.

Tudor 1926 Luna
Zdroj: Tudor

Vypuklý ciferník s vintage vzhľadom má tri farebné vyhotovenia s označeniami „Black“, „Blue“ a „Champagne“. Každý je zdobený aplikovanými párnymi arabskými číslicami medzi fazetovanými indexmi v tvare šípok.

Bohatosť detailov na ciferníkoch modelov rady Tudor 1926 Luna vytvára pôsobivú hru svetla, ktorá dokonale dopĺňa ručičky v tvare meča v zodpovedajúcich farbách a v neposlednom rade indikátor fázy mesiaca na pozícii 6 hodín s poetickým nádychom.

Viac detailov vrátane zoznamu predajcov nájdeš na oficiálnom webe švajčiarskej značky. V Bratislave odporúčame navštíviť obchod Sheron na Panskej ulici.

Tudor 1926 Luna Tudor 1926 Luna Tudor 1926 Luna Tudor 1926 Luna
Zobraziť galériu
(7)
Odporúčané
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy 27. augusta 2025 o 11:00

Tudor je švajčiarska spoločnosť so sídlom v Ženeve, ktorá sa zaoberá výrobou hodiniek. Značku založil Hans Wilsdorf, zakladateľ spoločnosti Rolex, v roku 1926. Dodnes sú Tudor aj Rolex vo vlastníctve nadácie Hans Wilsdorf Foundation.

Značka bola pôvodne známa vďaka hodinkám pre armádnych a profesionálnych potápačov. Pôvodným cieľom spoločnosti Tudor bolo ponúknuť cenovo dostupnejšie hodinky ako Rolex, pričom si zachovali podobnú kvalitu. V súčasnosti produkuje približne 300 000 kusov hodiniek ročne, pričom tržby v roku 2024 predstavovali viac ako 38 miliónov eur.

Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Zdroj: tudorwatch.com
Foto: Tudor
Náhľadový obrázok: Tudor
