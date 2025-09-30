Dokonalá práca v podaní švajčiarskych majstrov hodinárov.
Švajčiarska spoločnosť Tudor predstavila svoje vôbec prvé náramkové hodinky s komplikáciou fázy mesiaca. Vedenie odhalilo model Tudor 1926 Luna len niekoľko dní pred sviatkom Mid-Autumn Festival, známy aj ako Moon Festival, keď je mesiac najjasnejší.
Príjemným prekvapením je nielen fakt, že Tudor zvolil svoju najelegantnejšiu a najmenej diskutovanú kolekciu 1926 namiesto Black Bay alebo Pelagos, ale tiež cena. Hodinky sú k dispozícii v troch rozličných vyhotoveniach za 2 670 eur.
Hodinky vznikli v spolupráci s ambasádorom značky, taiwanským umelcom menom Jay Chou, ktorý pomohol pri výbere odtieňov.
Puzdro modelu Tudor 1926 Luna s priemerom 39 milimetrov je vyrobené z jedného z najodolnejších druhov nehrdzavejúcej ocele (316L, pozn. redakcie) a zdobené saténovo leštenými detailmi. Vďaka zašraubovateľnej korunke a zadnému krytu sú hodinky vodotesné do hĺbky 100 metrov.
Charakteristický náramok modelu je navrhnutý s ohľadom na pohodlie, eleganciu a kvalitu. Skladá sa zo siedmich článkov rôznych veľkostí, ktoré sa prispôsobujú krivke zápästia nositeľa.
Strojček Tudor T607-9 je vybavený zväčšovacím krúžkom z rhodiovanej mosadze a predstavuje vrchol švajčiarskeho hodinárskeho umenia napriek tomu, že nie je viditeľný zo žiadnej strany. Je nastavený podľa najvyšších chronometrických štandardov v hodinárskom priemysle.
Vypuklý ciferník s vintage vzhľadom má tri farebné vyhotovenia s označeniami „Black“, „Blue“ a „Champagne“. Každý je zdobený aplikovanými párnymi arabskými číslicami medzi fazetovanými indexmi v tvare šípok.
Bohatosť detailov na ciferníkoch modelov rady Tudor 1926 Luna vytvára pôsobivú hru svetla, ktorá dokonale dopĺňa ručičky v tvare meča v zodpovedajúcich farbách a v neposlednom rade indikátor fázy mesiaca na pozícii 6 hodín s poetickým nádychom.
Viac detailov vrátane zoznamu predajcov nájdeš na oficiálnom webe švajčiarskej značky. V Bratislave odporúčame navštíviť obchod Sheron na Panskej ulici.
Tudor je švajčiarska spoločnosť so sídlom v Ženeve, ktorá sa zaoberá výrobou hodiniek. Značku založil Hans Wilsdorf, zakladateľ spoločnosti Rolex, v roku 1926. Dodnes sú Tudor aj Rolex vo vlastníctve nadácie Hans Wilsdorf Foundation.
Značka bola pôvodne známa vďaka hodinkám pre armádnych a profesionálnych potápačov. Pôvodným cieľom spoločnosti Tudor bolo ponúknuť cenovo dostupnejšie hodinky ako Rolex, pričom si zachovali podobnú kvalitu. V súčasnosti produkuje približne 300 000 kusov hodiniek ročne, pričom tržby v roku 2024 predstavovali viac ako 38 miliónov eur.