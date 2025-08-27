Kategórie
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. augusta 2025 o 11:00
Čas čítania 4:52
Richard Balog

Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy

Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
Zdroj: Cartier
MÓDA HODINKY MÓDA MÓDNE DOPLNKY WISHLIST
Začni so svojou zbierkou hodiniek krok po kroku.

Zatiaľ čo naposledy sme predstavili luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 (zatiaľ) najviac zaujali, tentoraz sa spoločne pozrieme na najatraktívnejšie modely hodiniek s cenou do 4 000 eur.

Ide o ideálnu voľbu pre všetkých, ktorí by radi vstúpili do nádherného sveta horológie, a svoju zbierku plánujú rozširovať postupne, krok po kroku a nemusia mať na zápästí hneď kúsky z dielní Rolex, Patek Philippe a podobne. 

V zozname nižšie nájdeš napríklad švajčiarske automatické hodinky od značiek Longines či Tudor, ale aj veľmi populárny model Cartier Tank s nadčasovým elegantným vzhľadom a fotovoltaickým systémom SolarBeat™. Finálne rozhodnutie necháme na tebe.

Longines Legend Diver

Švajčiarska značka Longines, ktorú založil Auguste Agassiz v roku 1832, má vo svojom portfóliu viacero atraktívnych hodiniek vrátane modelu Legend Diver s priemerom 39 milimetrov. 

Hodinky pôvodne navrhli pre podmorský výskum a vďaka nadčasovému vzhľadu a špičkovému výkonu sú od roku 1959 ikonou hodinárskeho remesla. Na prvý pohľad sa vyznačujú dvomi korunkami a vnútorným otočným rámčekom. Poloha rámčeka vo vnútri puzdra z nehrdzavejúcej ocele, ktorú vymyslela značka Longines, ho chráni pred náhodnou manipuláciou a nárazmi. 

Longines Legend Diver s mechanickým strojčekom s automatickým náťahom s frekvenciou 25 200 vibrácií za hodinu a rezervou chodu 72 hodín predstavuje cenovo najdostupnejší model hodiniek v dnešnom článku. Cena je približne 3 400 eur. K dispozícii je v rôznych materiálových, ale aj farebných vyhotoveniach. 

Longines Legend Diver
Zdroj: Longines

Baume & Mercier Clifton 10793

V zozname pokračujeme automatickými hodinkami od švajčiarskej značky Baume & Mercier, a to konkrétne modelom Clifton s referenčným číslom 10793.

Elegantné hodinky sa pýšia okrúhlym puzdrom zo saténovo upravenej ocele vo formáte 39 milimetrov s hrúbkou 11,2 milimetrov. Sú vybavené charakteristickou korunkou a otvoreným zadným krytom zo zafíru. Biely ciferník so zrnitým povrchom je lemovaný čiernym minútovým okrajom a krížom, pričom zdôrazňuje arabské číslice na pozícii 12 hodín, okienko s dátumom a pozlátené značky, respektíve ručičky.

Model je vybavený samonavíjacím strojčekom Baumatic (BM13-1975A) s rezervou chodu 120 hodín a je vodotesný do 50 metrov. Cena hodiniek Baume & Mercier Clifton 10793 je 3 500 eur. 

Baume & Mercier Clifton 10793
Zdroj: Baume & Mercier

Tudor Ranger M79950-0001

V redakcii sme veľkými fanúšikmi hodiniek od značky Tudor, a to nielen kvôli tomu, že ich ambasádorom je David Beckham. Jednotlivé modely ponúkajú skvelý pomer medzi remeselnou kvalitou a cenou. 

Dôkazom je model Ranger s referenčným číslom M79950-0001, ktorý má atraktívny dizajn, a je vybavený automatickým strojčekom s kalibrom MT5402 s rezervou chodu 70 hodín. Hodinky zo ženevských dielní majú oceľové puzdro so saténovou úpravou s priemerom 39 milimetrov a hrúbkou 12 milimetrov, ktoré ukrýva čierny ciferník s kontrastnými značkami, indexmi, arabskými číslicami a širokými ručičkami. 

Cena modelu Tudor Ranger M79950-0001 je presne 3 570 eur. 

Tudor Ranger M79950-0001
Zdroj: Tudor

Longines Master Collection Chrono Monophase

Zo širokého portfólia švajčiarskej značky s bohatou tradíciou sme vybrali ešte jeden model, ktorý je v cenovej kategórii do 4 000 eur a predstavuje zaujímavý štart do sveta luxusných hodiniek. 

Longines Master Collection Chrono Monophase predstavuje vrchol remeselnej práce a nadčasovej mužskej elegancie. Od sofistikovaného ciferníka v čierno-medenom vyhotovení až po zložité mechanické pohyby vo vnútri, tieto chronografické hodinky s puzdrom s priemerom 40 milimetrov a tromi korunkami, svedčia o odbornosti značky v oblasti hodinárstva.

Chronografické hodinky s oceľovým puzdrom a koženým náramkom, ktoré zobrazujú fázy mesiaca aj dátum, majú samonavíjací mechanický strojček s monokryštalickou kremíkovou pružinou a frekvenciou 28 800 vibrácií za hodinu Rezerva chodu predstavuje 66 hodín a cena 3 600 eur. 

Longines Master Collection Chrono Monophase
Zdroj: Longines

Oris Big Crown Pointer Date Calibre 403

Krok správnym smerom urobíš aj kúpou hodiniek od značky Oris, ktorá pôsobí na trhu od roku 1904, a ponúka prémiovú kvalitu a pekný dizajn za adekvátnu cenu.

Perfektným príkladom je model Oris Big Crown Pointer Date Calibre 403, ktorý má nadčasový vzhľad v kombinácii s vlastným kalibrovaným strojček a je oslavou hodinárskeho umenia značky so sídlom v Hölsteine. Hodinky, ktoré boli prvýraz predstavené v roku 1938, sa vyznačujú nadrozmernou korunkou a centrálnou ručičkou dátumu. Ide o charakteristický dizajn Oris.

Verzia s koženým náramkom a puzdrom z ocele s priemerom 38 milimetrov je novou interpretáciou pôvodného vyhotovenia, pričom je poháňaná revolučným automatickým kalibrom 403 so 120 hodinovou rezervou chodu. Cena hodiniek Oris Big Crown Pointer Date Calibre 403 je 3 600 eur. Za pozornosť stojí tiež rovnaký model s oceľovým náramkom a modrým ciferníkom. Cena je o niečo vyššia. 

Oris Big Crown Pointer Date Calibre 403
Zdroj: Oris

Tudor Clair de Rose M35800-0010

Ďalší model v poradí je určený pre ženy, a to rovnako vďaka okrúhlemu tvaru puzdra z nehrdzavejúcej ocele ako aj veľkosti s priemerom presne 34 milimetrov. 

Tudor Clair de Rose s referenčným číslom M35800-0010 sú ódou na romantické ženské hodinky, ktoré budú sladkou bodkou každej siluety. Klasická kolekcia švajčiarskej značky, ktorej názov poeticky odkazuje na francúzsky výraz clair de lune, čo v preklade znamená mesačný svit, a historické logo ruže, pričom obidva prvky spája hravým spôsobom.

Hodinky sú vybavené samonavíjacím strojčekom s kalibrom T601 a rezervou chodu 38 hodín. Sofistikovaný vzhľad podčiarkuje tmavomodrý ciferník s osadenými diamantmi a kontrastnými detailmi – ruričkami, indexmi a okienkom s dátumom na pozícii 3 hodín. Cena je 3 620 eur.

Tudor Clair de Rose M35800-0010
Zdroj: Tudor

Montblanc Iced Sea Automatic Date

Ako odporúčanie pridávame aj prvý potápačský model hodiniek od značky Montblanc, ktorá je zárukou kvality od roku 1906. Model s názvom Iced Sea Automatic Date má ciferník s motívom ľadovca, ktorý vytvára dojem, ako keby si sa pozeral do hlbín. Inšpirovaný je hlavným ľadovcom masívu Mont-Blanc. 

Originálny vzhľad a textúru ciferníka dosiahli majstri hodinári pomocou tradičnej techniky gratté-boisé. Hodinky sú uložené v odolnom puzdre z ocele s priemerom 41 milimetrov a sú vybavené jednosmerným dvojfarebným keramickým rámčekom, gravírovaným zadným krytom a elegantným náramkom s jemným nastavením.

Model Montblanc Iced Sea Automatic Date spĺňa normu ISO 6425 pre potápačské hodinky a je vodotesný do hĺbky 300 metrov. Plynulý chod modelu zabezpečuje samonavíjací strojček. Cena je 3 700 eur. 

Montblanc Iced Sea Automatic Date
Zdroj: Montblanc

Cartier Tank Must de Cartier 

Hodinky Cartier, ktoré chce v posledných mesiacoch každý a vďaka svojmu nadčasovému vzhľadu s hranatým puzdrom budú vyzerať atraktívne vždy.

V cenovej kategórii do 4 000 eur nás z kolekcie Tank najviac zaujal model Tank Must de Cartier s fotovoltaickým strojčekom SolarBeat™ vo verzii „Large“. Oceľové puzdro s rozmermi 33,7 x 25,5 milimetrov a hrúbkou 6,6 milimetrov, tmavomodrá korunka s korálikmi osadená syntetickým spinelom v tvare kabošonu, strieborný ciferník, modré oceľové ručičky čierny remienok z teľacej kože, robia z hodiniek skutočný triumf, ktorý skvelo doplní každú zbierku.

Cena hodiniek Cartier Tank Must de Cartier je 3 850 eur. Nepochybujeme o tom, že pri dobrom zaobchádzaní ich po tebe s radosťou budú nosiť ďalšie generácie s láskou k horológii.

Cartier Tank Must de Cartier
Zdroj: Cartier

Baume & Mercier Riviera 10715

Bodku za zoznamom dávame modelom Baume & Mercier Riviera 10715 vo formáte s 39 milimetrov, ktorý je poháňaný kalibrom Baumatic s rezervou chodu 120 hodín. 

Majstri hodinári zostavili novú verziu ikonického modelu z roku 1973 s charakteristickým dvanásťuholníkovým tvarom s dvanástimi stranami a štyrmi skrutkami. Výsledok je pastvou pre oči. Švajčiarske hodinky par excellence majú priehľadný, dymovo sivý ciferník so zafírovým sklíčkom, vymeniteľný kovový náramok a otvorený zadný kryt, ktorý dotvára veľmi moderný, mestský vzhľad.

Cena atraktívneho modelu Baume & Mercier Riviera 10715 v uvedenej konfigurácii je 4 100 eur, čo je mierne cez rozpočet, ale kúpu ti odporúčame zvážiť. 

Baume & Mercier Riviera 10715
Zdroj: Baume & Mercier
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: Longines, Baume & Mercier, Tudor, Montblanc, Cartier, Oris
Náhľadový obrázok: Cartier
Domov
