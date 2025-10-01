Influencer Niko Omilana sa vydal na Robinsonov pochod Unite the Kingdom v Londýne, aby odhalil hrozné rasistické výroky niektorých účastníkov.
Na zhromaždení sa zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí, ktorí vykrikovali nenávistné heslá a tvrdili, že "práva britských občanov boli nahradené právami 'Somálčanov, Afgancov, Pakistancov a všetkých týchto ľudí'". Zatiaľ čo organizátori tvrdili, že protest sa týkal len ľudí znepokojených masovou migráciou, video Nika Omilanu, ktoré za dva dni získalo takmer štyri milióny pozretí, odhalilo rasistické sklony mnohých účastníkov pochodu.
Youtuber, ktorý v minulosti odhalil členov EDL (anglickej protiislamistickej skupiny) a Ku Klux Klanu, sa na zhromaždení zúčastnil v utajení a predstieral, že je starší biely muž. Vo videu sa snažil vyprovokovať názory ostatných protestujúcich na ľudí inej farby pleti.
Na jednom z videí, ktoré teraz vo veľkom koluje na sieti X, je tajný influencer zachytený, ako počas rozhovoru s jednou z účastníčok pochodu „priznáva“, že nemá rád černochov. Tá s ním súhlasí a dodáva, že ani ona ich nemá rada. Potom sa priznáva, že keby videla černošského demonštranta, použila by tri nože, ktoré má v taške.
Rasizmus v HD kvalite
Ďalší šokujúci moment z videa ukazuje Omilanovu masku, ktorá mu padá, keď sa rozpráva s účastníkom zhromaždenia, ktorý mu hovorí, že „si musí vziať späť svoju krajinu“. Po odmaskovaní ho účastníci začali slovne napádať. Povedali mu napríklad, že „ak je čierny, vie, kam má ísť“, a nechýbali ani vulgárne nadávky.
Z videa je tak jasné, kto sa podobných pochodov zúčastňuje. Na konci videa sám Omilana povedal, že si nemyslí, že všetci účastníci boli rasisti, ale dodal „Je však jasné, že mnohí rasisti sa v tejto skupine cítia veľmi dobre.“
Zverejnené klipy vyvolali na internete vlnu reakcií. „Svoj rasizmus sa ani nesnažia skrývať. Je to hlasné a jasné. Ďakujeme, že si to odhalil,“ píše napríklad jeden z používateľov na sieti X.
„Niko je možno najdôležitejší influencer, akého táto krajina kedy mala. Celá tá propaganda toho pochodu nenávisti, kde ich lídri tvrdili, že nie sú rasisti... len preto, aby ich stúpenci mohli povedať, že sú rasisti a chcú zabíjať černochov a moslimov v 4k rozlíšení,“ dodáva ďalší.