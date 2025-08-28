Lotyšská tenistka po prehre s Američankou neudržala emócie a pri sieti ju dourážala.
Prebiehajúce US Open je poriadne vzrušujúce. O divadlo sa tentoraz postarala Lotyška Jeļena Ostapenko po zápase s Američankou Taylor Townsend. Taylor svoju súperku porazila, no pri podaní ruky jej Ostapenko vykrikovala, že nemá žiadnu úroveň ani vzdelanie, a dokonca jej odkázala, že „uvidí, čo sa stane, keď vyjdú mimo USA“.
Taylor je Afroameričanka a ako informuje portál The Guardian, mnohí ľudia po výroku porazenej Lotyšky spozorneli a upozornili aj na rasistický podtón. „Nikdy v živote som nebola rasistka a rešpektujem všetky národy sveta. Pre mňa nezáleží na tom, odkiaľ pochádzate,“ bránila sa Ostapenko.
@echecs_et_strategie 🔥 L’US Open était CHAUD aujourd’hui… 🔥 Jelena Ostapenko et Taylor Townsend ont eu une altercation verbale, après leur match du 2e tour de l'US Open, remporté en deux sets (7-5, 6-1) par l'Américaine mercredi à New York. Ostapenko s'est montrée la plus virulente, puis Townsend a sollicité le public pour donner de l'écho à cette dispute. Et les spectateurs ont joué le jeu. Quand Taylor Townsend lâche à Jelena Ostapenko : 👉 « 𝐕𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐞𝐳 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐚̀ 𝐦𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞́𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞. » 💡 Une phrase qui dépasse le court de tennis. Dans le sport, comme dans le business, tout le monde veut gagner. Mais la vraie différence se fait dans la manière dont on gère… la défaite. ➡️ Se relever vite. ➡️ Apprendre. ➡️ Revenir plus fort. C’est là que se forgent les vrais champions. 🏆 Et vous, comment transformez-vous vos défaites en victoires futures ? #USOpen #Leadership #Résilience #Mindset ♬ son original - Philippe Dornbusch
Američanka sa na druhej strane ihneď po vyhratom zápase vyjadrila k narážke na jej vzdelanie a k tomu, či to vnímala ako rasizmus: „Ja som to tak nevnímala, ale v čiernej komunite je to stigma, že nie sme vzdelaní… čo je však ďaleko od pravdy. Takže či to malo rasový podtón alebo nie, to je niečo, o čom môže hovoriť ona. Jediné, čo ma teraz trápi, je pokračovať v tomto turnaji,“ povedala Taylor.
Ostapenko sa na svoju obhajobu vyjadrila, že ju nahnevalo, keď sa jej súperka neospravedlnila po tom, čo loptička nečisto prešla cez sieť. „Povedala som jej, že to nebolo slušné, a ona mi odpovedala, že sa vôbec nemusí ospravedlňovať,“ dodala Lotyška.