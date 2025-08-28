Denzel Washington už natočil priveľa filmov.
Denzel Washington sa v rozhovore pre GQ objavil po boku režiséra Spikea Leeho a rapera A$AP Rockyho pri príležitosti ich spoločného filmu „Highest 2 Lowest“ (Z neba do pekla).
V tomto videorozhovore Denzel prekvapivo priznal, že už nepozerá filmy – dokonca ani tie, v ktorých hrá. Podľa neho to môže byť tým, že ich jednoducho už natočil priveľa.
„Nepozerám filmy, fakt nie. Hovorím ti pravdu! Nechodím do kina, nepozerám filmy... Mám ich už dosť,“ povedal Washington úprimne. Keď sa ho Spike Lee opýtal, koľko filmov vlastne natočil, Denzel odpovedal: „Priveľa. Myslím, že 50!“
„Highest 2 Lowest“ je piatym filmom, na ktorom Washington spolupracoval s Leem. Predchádzajúce spoločné projekty zahŕňajú „Mo’ Better Blues“ (1990), „Malcolm X“ (1992), „He Got Game“ (1998) a „Inside Man“ (2006). Za výkon vo filme Malcolm X bol Denzel nominovaný na Oscara za najlepšieho herca – cenu, ktorú si podľa Leeho rozhodne zaslúžil.
Washington však zdôrazňuje, že filmy nerobí kvôli oceneniam. Tento rok sa stal virálnym jeho výrok v podcaste „Jake’s Takes“, kde povedal:
Nerobím to kvôli Oscarom. Mne na tom nezáleží. Robím to už dlho a niekedy som vyhral, hoci som nemal, a inokedy som mal vyhrať, ale nevyhral som. Človek dáva cenu. Boh dáva odmenu.
Dodal aj, že sa o Oscary veľmi nezaujíma: „Ľudia sa ma pýtajú, kde ich mám. No, vedľa toho druhého. To sa nechválim! Len hovorím, ako to cítim. V posledný deň môjho života mi tie sošky nebudú na nič.“