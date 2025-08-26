Jeho manželku Agnes si v tomto dojímavom filme zahrá výnimočná herečka Jessie Buckley.
Film Hamnet, nakrútený podľa oceňovaného románu Maggie O’Farrell z roku 2020, rozpráva dojímavý príbeh o Williamovi Shakespearovi a jeho manželke Agnes, ktorí sa vyrovnávajú so smrťou 11-ročného syna Hamneta.
Príbeh sleduje ich bolestivú cestu smútku a zmierenia, počas ktorej Shakespeare začína písať jednu zo svojich najslávnejších tragédií – Hamleta.
V hlavných úlohách sa predstavia Paul Mescal ako William Shakespeare a Jessie Buckley ako Agnes. Joe Alwyn stvárni Bartholomewa a mladého Hamneta si zahrá Jacobi Jupe. Vo vedľajších úlohách sa objavia aj Emily Watson, Jack Shalloo a David Wilmot.
Scenár k filmu napísala Chloé Zhao spoločne s autorkou knižnej predlohy Maggie O’Farrell. Zhao zároveň patrí medzi producentov snímky spolu s významnými menami, ako Steven Spielberg či Sam Mendes. Hamnet sa do kín dostane koncom roka 2025.
Hamnet je pre Chloé Zhao prvým projektom po jej účinkovaní vo svete Marvelu (Eternals). Zhao sa do histórie zapísala ako druhá žena, ktorá získala Oscara za réžiu – za film Nomadland, ktorý si odniesol aj ceny za najlepší film a najlepšiu herečku (Frances McDormand). Medzi jej predchádzajúce diela patria aj oceňované nezávislé filmy Songs My Brothers Taught Me a The Rider.