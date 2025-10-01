STVR „odmieta dávať priestor bývalému zamestnancovi komerčného média“.
STVR zverejnila vyjadrenie k rozhodnutiu neodvysielať epizódu relácie Trochu inak s Adelou, v ktorej je hosťom jej manžel Viktor Vincze.
„STVR ako verejnoprávne médium si nemôže dovoliť nechať sa vtiahnuť do politických bojov komerčnej televízie a jej bývalého zamestnanca. V tomto kontexte je Viktor Vincze momentálne vnímaný.“ píše STVR.
STVR tvrdí, že rozhodnutie nezaradiť Viktora Vinczeho do relácie bolo producentom oznámené ešte pred nakrúcaním. Považujú za nevhodné, aby „verejnoprávne médium dávalo priestor bývalému moderátorovi komerčnej televízie v čase, keď je stále spájaný s citlivými témami spravodajstva“.
Tvrdia, že by bolo maximálne neprofesionálne, aby sa Vincze pokúšal hľadať voľný mediálny priestor na vlastnú prezentáciu cez verejnoprávne vysielanie.
Podľa anotácie k pripravovanému rozhovoru, ktorý vznikol ešte 13. septembra v Štúdiu L+S, malo ísť o úprimnú debatu o živote známeho moderátora, ktorý vymenil televíznu kariéru za prácu pilota. Spolu s Adelou sa mali rozprávať aj o ich vzťahu, rodinných rozhodnutiach a o tom, ako zmeny vníma ich syn.