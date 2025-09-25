Prvý gameplay Wolverina ukazuje jeho temnú stránku.
Vývojári z Insomniac Games v spolupráci s Marvel Games v stredu predstavili prvý gameplay trailer k pripravovanej hre Marvel's Wolverine. Nová hra sa objaví exkluzívne na PlayStation 5 na jeseň roku 2026 a sľubuje oveľa temnejšie a brutálnejšie spracovanie hrdinu od Marvelu, než na aké sú fanúšikovia zvyknutí.
"Tešíme sa, že spolu s vami preskúmame Loganov príbeh a objavíme jeho charakteristický pohľad na hrdinstvo, ktorý je oveľa temnejší a brutálnejší, než by ste od Insomniac očakávali," povedal Aaron Jason Espinoza, jeden z vedúcich pracovníkov Insomniac Games.
Na stredajšej prezentácii PlayStation State of Play bol oznámený aj dátum vydania hry Saros od toho istého vývojára, a to 20. marca.