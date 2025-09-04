Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. septembra 2025 o 14:04
Čas čítania 0:51
Ondřej Mrázek

VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja

VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja
TECH AKČNÉ FILMY HRY JAMES BOND SLOVENSKO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Bond, James Bond. Kultová ikona akčných filmov a románov Iana Fleminga sa v marci vráti v podobe novej hry od tvorcov Hitmana. Pozrite si nový trailer.

Zatiaľ čo štúdio Amazon MGM a režisér Denis Villeneuve pomaly, ale isto pripravujú návrat Bonda na veľké plátno, fanúšikovia agenta „s povolením zabíjať“ nebudú musieť na ďalší príbeh čakať tak dlho. Teda aspoň v prípade, že vlastnia novší počítač alebo hernú konzolu.

Hra 007: First Light totiž dorazí v marci budúceho roka a prvý herný trailer je už vonku.

Za novinkou stojí dánske štúdio IO Interactive, ktoré je známe najmä vďaka úžasnej sérii Hitman. Teraz dostalo do rúk kľúče od jednej z najluxusnejších popkultúrnych značiek vôbec a, ako vidno z nových záberov, z tejto príležitosti mieni vyžmýkať absolútne maximum.

First Light postaví hráčov a hráčky do kože mladého Bonda na samom začiatku jeho cesty. Postavu stvárňuje herec Patrick Gibson. V traileri vidíme mix akcie, stealthu, príbehových scén a jázd autom. Čo sa týka lokácií, v jednej misii sa dokonca pozrieme na Slovensko.

Odporúčané
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery 25. augusta 2025 o 19:20

Hra v mnohom pripomína sériu Hitman, no vývojári sľubujú aj množstvo noviniek, ako sú gadgety všetkého druhu, možnosť využívať Bondov slávny šarm a hlášky alebo väčší dôraz na nesmrtiaci postup či využívanie spomaleného pohybu.

007: Prvé svetlo 007: Prvé svetlo 007: Prvé svetlo 007: Prvé svetlo
Zobraziť galériu
(5)

V každom prípade, hlavnou novinkou bolo odhalenie presného dátumu vydania, ktorý bol stanovený na 27. marca 2026, keď hra vyjde na PC (Steam), ako aj na PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.

Anketa:
Tešíš sa na 007: First Light?
Áno, vyzerá to skvele!
Nie, nie som Bondov fan.
Zatiaľ neviem
Áno, vyzerá to skvele!
100 %
Nie, nie som Bondov fan.
0 %
Zatiaľ neviem
0 %
Odporúčané
Boli sme na festivale v Benátkach. Takto vyzeral The Rock a ďalšie hviezdy na červenom koberci Boli sme na festivale v Benátkach. Takto vyzeral The Rock a ďalšie hviezdy na červenom koberci 3. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla 3. septembra 2025 o 14:54
Odporúčané
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru 3. septembra 2025 o 8:52
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AKČNÉ FILMY HRY JAMES BOND SLOVENSKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
Editor
Všetky články
V Refresheru pracuji od listopadu 2023. Nejraději píšu o filmech, seriálech, někdy i o sportu (NHL, Formule 1), hrách (PlayStation, PC) a politice (té americké). Předtím jsem působil na ČSFD.cz, online webech Primy a číst mě můžeš i na Moviezone.cz.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: playstation.com, hrej.cz
Náhľadový obrázok: IO Interactive
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
pred 2 dňami
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
pred 2 dňami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
pred 3 dňami
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Storky
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Lifestyle news
Tom Holland plánuje otvoriť vlastnú školu zadarmo. Herec chce ponúknuť vzdelanie na úrovni elitných britských inštitúcií pred hodinou
AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov pred hodinou
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur pred 2 hodinami
VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja pred 3 hodinami
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná dnes o 13:17
Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko dnes o 12:29
Nový Superman už má dátum premiéry: Man of Tomorrow uvidíme v kinách v júli 2027 dnes o 11:07
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta dnes o 10:14
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania dnes o 09:28
Obľúbená relácia Na nože je späť. Prvá časť novej série priniesla historický moment dnes o 08:41
Spravodajstvo
Polícia SR Volodymyr Zelenskyj Správy počasie Počasie
Viac
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 34 minútami
Teploty na Slovensku znova stúpnu. Vyšplhajú sa až na 32 °C (+graf)
pred hodinou
Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
pred 2 hodinami

Viac z Tech

Všetko
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
28. 8. 2025 9:09
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
V spolupráci
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
24. 8. 2025 10:00
Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať
Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať
22. 8. 2025 17:57
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
pred 3 dňami
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
21. 8. 2025 18:55
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
25. 8. 2025 19:20
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Filmy
dnes o 13:17
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
dnes o 13:17
Nový Superman už má dátum premiéry: Man of Tomorrow uvidíme v kinách v júli 2027
dnes o 11:07
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad
včera o 09:55

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Kultúra
pred 17 minútami
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
pred 17 minútami
Je tu štvrtok a s ním aj ďalšie tipy, ako môžeš stráviť svoj víkend. Letné prázdniny síce skončili, no neboj sa, stále ťa čaká veľa akcií.
Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka
V spolupráci
Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka
pred 2 hodinami
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Mladí Slováci zanechali stabilnú prácu a všetko stavili na svoj sen. Po pol roku expandujú do siedmich krajín
PR správa
Mladí Slováci zanechali stabilnú prácu a všetko stavili na svoj sen. Po pol roku expandujú do siedmich krajín
dnes o 13:00
Zakladateľ značky 1617 tvoril, lebo nemal čo na seba. Dnes ťa jeho streetwear móda osloví bohatým vizuálom (REFRESHER ART)
Zakladateľ značky 1617 tvoril, lebo nemal čo na seba. Dnes ťa jeho streetwear móda osloví bohatým vizuálom (REFRESHER ART)
dnes o 12:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
včera o 14:54
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
včera o 08:52
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 3 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
pred 3 dňami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 2 dňami
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
30. 8. 2025 9:38
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 3 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia