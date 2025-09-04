Bond, James Bond. Kultová ikona akčných filmov a románov Iana Fleminga sa v marci vráti v podobe novej hry od tvorcov Hitmana. Pozrite si nový trailer.
Zatiaľ čo štúdio Amazon MGM a režisér Denis Villeneuve pomaly, ale isto pripravujú návrat Bonda na veľké plátno, fanúšikovia agenta „s povolením zabíjať“ nebudú musieť na ďalší príbeh čakať tak dlho. Teda aspoň v prípade, že vlastnia novší počítač alebo hernú konzolu.
Hra 007: First Light totiž dorazí v marci budúceho roka a prvý herný trailer je už vonku.
Za novinkou stojí dánske štúdio IO Interactive, ktoré je známe najmä vďaka úžasnej sérii Hitman. Teraz dostalo do rúk kľúče od jednej z najluxusnejších popkultúrnych značiek vôbec a, ako vidno z nových záberov, z tejto príležitosti mieni vyžmýkať absolútne maximum.
First Light postaví hráčov a hráčky do kože mladého Bonda na samom začiatku jeho cesty. Postavu stvárňuje herec Patrick Gibson. V traileri vidíme mix akcie, stealthu, príbehových scén a jázd autom. Čo sa týka lokácií, v jednej misii sa dokonca pozrieme na Slovensko.
Hra v mnohom pripomína sériu Hitman, no vývojári sľubujú aj množstvo noviniek, ako sú gadgety všetkého druhu, možnosť využívať Bondov slávny šarm a hlášky alebo väčší dôraz na nesmrtiaci postup či využívanie spomaleného pohybu.
V každom prípade, hlavnou novinkou bolo odhalenie presného dátumu vydania, ktorý bol stanovený na 27. marca 2026, keď hra vyjde na PC (Steam), ako aj na PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.