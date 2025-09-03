Kráľovná slovenského Instagramu si kúpila nový byt. Radostnú správu zdieľala na Instagrame.
Zuzana na svojom Instagrame zdieľala túto radostnú novinu – nová veža v rámci luxusného bytového komplexu Sky Park, ktorý sa nachádza pri Mlynských Nivách v Bratislave, predal od začiatku roka presne 100 bytov. A práve ten Plačkovej je stý.
V posledných rokoch investovala do nehnuteľností nielen na Slovensku, ale aj v Dubaji. Ako nám prezradila jej personálna realitná maklérka Veronika Plichtová, Plačková už v Dubaji vlastní tri nehnuteľnosti – dve má dostavané a čaká na odovzdanie. Nedávno si kúpila ďalšiu ešte vo fáze projektovania. Teraz do svojej zbierky pridala byt v centre Bratislavy, v Sky Parku. Túto novinku zdieľala na svojom Instagrame.
S čerstvo podpísanou zmluvou nastúpila do auta a opísala, ako byt vyzerá.
Je to oficiálne! Ja som si kúpila byt v Sky Parku. Normálne tomu nemôžem uveriť. Viete, aký nádherný byt. Je projektovaný priamo Sky Parkom, oni majú brutálnych dizajnérov. Je tak naložený, tak brutálne urobili dizajn.
Pokračovala dojmami z bytu: „Keď uvidíte tú kuchyňu! Nepoznám nikoho, kto býva v Sky Parku a má takto naložený byt, aspoň teda z mojich známych nikto. Takže sa mega z toho teším, že vám to poukazujem.“
Zuzana okrem toho, že je známou influencerkou, je aj úspešnou biznismenkou. Okrem svojej kozmetiky a produktov na chudnutie má taktiež kaviarne v obchodných centrách Aupark a Eurovea v Bratislave a jednu v Čadci, odkiaľ pochádza. Okrem toho podniká aj s e-shopmi.