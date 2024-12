Ľubka zdobila stromček v Prezidentskom paláci, Jasmine aj Zuzane Plačkovej: Najdrahšia výzdoba nebola tá z paláca (Rozhovor)

Okrem toho, že vytvára nádhernú výzdobu pre domácnosti, tento rok má za sebou majestátne zdobenie Prezidentského paláca či kliniky IEM SPA. Práve tam ozdobila najvyšší stromček, na ktorom pracovalo 21 ľudí. Čo je trendom v roku 2024 a čo je už dávno out?

Očarila ťa tohtoročná vianočná výzdoba Jasminy Alagič, Zuzany Plačkovej či Márie Čírovej? Ide o výtvor šikovnej dizajnérky Ľubice Pastorekovej, ktorá založila pred 13 rokmi značku Venčeky, pričom začínala sama vo svojej kuchyni. Dnes má niekoľkočlenný tím, ozdobuje kliniky, hotely, príbytky a najnovšie skrášlila aj Prezidentský palác.

Ľubica Pastoreková pre Refresher priznala, že niečo tak veľké ani nečakala: „Vždy som hovorila svojim babám v tíme, čo keby sme raz ozdobovali toto a čo keby, čo keby. Zrazu sa to stalo a ja som naozaj na to nebola pripravená. Tento rok sa nám podarili veľké veci, či už ide o Prezidentský palác, kliniku Alenky Pallovej alebo horský hotel v Česku.“

V tomto článku si prečítaš: Bola výzdoba v Prezidentskom paláci najdrahšia v roku 2024?

Ako nakoniec dopadla prvá návšteva Zuzany Plačkovej.

Čo na výzdobu povedal Peter Pellegrini.

Ktorá výzdoba bola pre ňu najväčšia výzva.

Stal sa jej u niekoho známeho nejaký prešľap?

Jej prácu si pred niekoľkými rokmi všimla Zuzana Plačková, ktorá jej dala vyzdobiť celý svoj dom. Bola to jej prvá veľká zákazka. Ľubica prezradila, že sa najskôr bála, ako to všetko dopadne, pretože so známymi ľuďmi dovtedy nepracovala.

Odporúčané Podčiarkni čaro Vianoc so značkou Medicine a vytvor si dokonalý outfit na akúkoľvek sviatočnú príležitosť

Ako jej prišla ponuka z Prezidentského paláca, čo jej na stromček povedal prezident, koľko trvala príprava a mala počas výzdoby voľnú ruku? Ako Ľubica Pastoreková začínala, ktorá výzdoba bola najdrahšia, kedy ju oslovila Zuzana Plačková a aká výzdoba je už out sa dočítaš v článku.

Zdroj: Ľubica Pastoreková

Začneme veľkolepou výzdobou z Prezidentského paláca. Ako vznikla táto spolupráca?

Čo sa týka Prezidentského paláca, bolo to veľmi milé stretnutie. Pamätám si, že sme v tom čase s rodinou dovolenkovali na Balatone. Volali nám s tým, že by sa s nami chceli stretnúť, a teda, či by sme nezobrali do svojich rúk vianočnú výzdobu.

Aké boli tvoje prvotné pocity?

Bolo to naozaj šokujúce, vôbec sme neboli pripravení na taký obrovský úspech. Tento rok sme prvýkrát realizovali veľké projekty, ako hotely a kliniky. Bežne sa venujeme výzdobe nehnuteľností, kaviarní či reštaurácií. Bol to doslova blesk z jasného neba.



Vyžadovala si príprava niečo špeciálne? Mala si voľnú ruku alebo tam boli nejaké požiadavky?

Na prípravy sme mali necelé tri mesiace. Museli sme zaobstarať všetky dekorácie a materiály, ktoré sme plánovali použiť, a objednať množstvo vecí, aby výsledok pôsobil naozaj výnimočne. Stromček mal štyri metre, takže aj na jeho zdobenie sme sa museli dôkladne pripraviť.